Illumio nommé leader en microsegmentation par le rapport The Forrester Wave

septembre 2024 par Marc Jacob

Illumio Inc. a été désigné comme leader dans le rapport The Forrester Wave™ : Solutions de Microsegmentation, T3 2024. Illumio a obtenu les scores les plus élevés dans les catégories "offre actuelle" et "stratégie", suite à une évaluation rigoureuse de 11 fournisseurs de solutions de microsegmentation. L’entreprise a également reçu les scores les plus élevés possibles dans 16 des 23 critères évalués.

Décrit comme « le spécialiste de la microsegmentation originel » par Forrester dans le rapport, Illumio a été conçu pour empêcher les attaquants de se déplacer latéralement une fois qu’ils ont pénétré une organisation. Comme le souligne Forrester, « Illumio souhaite qu’aucune organisation ne subisse de violations de données à grande échelle. Pour aider à atteindre cet objectif ambitieux, Illumio a livré une multitude d’améliorations opérationnelles et de sécurité au cours des deux dernières années, avec des centaines de nouvelles fonctionnalités à venir. »

Selon le rapport de Forrester, « nous vivons l’âge d’or de la microsegmentation. » De plus, « les grandes organisations ayant des programmes de cybersécurité matures qui entreprennent une démarche Zero Trust ou renforcent leurs défenses contre les ransomwares devraient placer Illumio en tête de leur liste de choix. »

Analyse complémentaire d’Illumio selon le rapport de Forrester :

● « Illumio excelle dans les aspects opérationnels de la microsegmentation »

● « C’est l’interface utilisateur la plus informative et la plus puissante que nous ayons évaluée »

● « Les clients de référence louent unanimement la gestion des politiques et les rapports programmés, qu’ils soient prédéfinis ou personnalisables »

● « Là où Illumio se distingue vraiment, c’est en permettant à l’opérateur de réaliser des activités de réponse aux incidents telles que la mise en quarantaine, la mise en quarantaine massive et la récupération en direct lors d’une attaque en cours »

La plateforme ZTS d’Illumio empêche les violations de se propager à travers les clouds, les terminaux et les centres de données. En combinant un graphe propriétaire qui visualise en continu la connectivité au sein de l’environnement avec des insights basés sur l’IA qui détectent et signalent les anomalies et les connexions malveillantes, Illumio offre une visibilité immédiate des risques. En créant ensuite des politiques granulaires qui n’autorisent que les connexions nécessaires, les capacités de microsegmentation d’Illumio isolent automatiquement les violations en réduisant et en restreignant les mouvements latéraux, que ce soit de manière proactive ou en réponse à une attaque.