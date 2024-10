Illumio CloudSecure obtient la certification AWS Security Competency

octobre 2024 par Marc Jacob

Cette certification distingue Illumio en tant que membre du réseau de partenaires AWS (AWS Partner Network, APN) et fournisseur de solutions logicielles spécialisées, permettant aux entreprises d’adopter, de développer et de déployer des projets complexes sur AWS. Pour recevoir cette distinction, les membres APN doivent démontrer une expertise approfondie des solutions AWS et offrir une intégration fluide de leurs services sur la plateforme.

Illumio CloudSecure permet aux entreprises de visualiser et de limiter l’impact des cyberattaques et des ransomwares dans des environnements hybrides et multi-cloud. Grâce à cette solution, elles peuvent contenir efficacement et à moindre coût les attaques sur leurs applications et charges de travail dans les clouds publics, que ce soit sur des serveurs, des machines virtuelles, des conteneurs ou des services sans serveur, en empêchant les communications inutiles.

AWS offre des solutions évolutives, flexibles et économiques à des entreprises de toutes tailles, des startups aux grands groupes. Pour faciliter l’intégration et le déploiement de ces solutions, AWS a mis en place le programme AWS Competency, destiné à identifier les partenaires APN Consulting et Technology ayant une expertise approfondie dans leurs secteurs.

Cette nouvelle certification vient renforcer la relation déjà solide entre Illumio et AWS, marquée par l’intégration d’Illumio au programme AWS ISV Accelerate et au programme partenaires du secteur public. Illumio a également été désignée comme l’une des meilleures solutions de sécurité Zero Trust et cloud dans le guide des tendances de la sécurité cloud 2023, publié par SANS et AWS.