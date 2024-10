IGEL nomme Jean-Charles Labbat au poste de VP Europe du Sud

octobre 2024 par Marc Jacob

IGEL Technology étend ses activités en France, et plus largement en Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal) et en Israël. Cette étape stratégique dans la croissance européenne d’IGEL répond à la demande grandissante de solutions informatiques sécurisées et durables capables de répondre aux défis actuels tels que la réutilisation des terminaux, la protection contre les ransomwares et la migration vers le cloud. Pour accompagner son implantation dans l’hexagone, IGEL nomme Jean-Charles Labbat au poste de Vice-président régional (AVP) pour l’Europe du Sud.

Avec son arrivée sur ces régions, IGEL consolide sa position sur le marché européen. Les partenaires désireux d’accompagner leurs clients dans leur évolution vers le cloud, tout en privilégiant la sécurité et la facilité d’utilisation, pourront ainsi profiter des solutions innovantes qui réduisent les coûts, diminuent l’empreinte carbone et renforcent la sécurité, tout en améliorant l’expérience de l’utilisateur proposées par IGEL.

La stratégie d’IGEL est alignée sur ses objectifs de croissance globale. Elle s’appuie sur ses partenariats avec Citrix, Microsoft, Omnissa et Island pour offrir une virtualisation sécurisée et un accès SaaS sécurisé à travers des environnements informatiques basés sur le cloud ou des infrastructures applicatives virtualisées privées. Cette expansion favorise l’innovation et la collaboration, ce qui crée des opportunités pour les ISV locaux et les futurs partenaires d’IGEL sur l’ensemble des nouvelles régions.

L’expertise locale de Jean-Charles Labbat au service de la croissance d’IGEL

Fort d’une longue expérience de cadre dirigeant dans des entreprises comme IBM, Cisco et VMware, Jean-Charles Labbat sera en charge de la gestion des opérations d’IGEL en Europe du Sud et aura pour mission de poursuivre l’expansion rapide prévue dans la région. A ses côtés, l’équipe s’est enrichie de plusieurs autres membres.

Annonce du renforcement des partenariats régionaux

Pour répondre aux besoins croissants d’environnement informatiques sécurisés et durables en Europe du Sud et Israel, IGEL s’est associé avec MIEL en France.

« Nous avons le privilège de distribuer les solutions d’IGEL en France depuis un certain temps déjà, et l’accueil du marché a toujours été extrêmement positif. Avec l’appui désormais d’une équipe locale dédiée, nous sommes convaincus que les solutions innovantes d’IGEL auront un écho encore plus fort sur le marché. Nos clients, comme nos prospects, pourront ainsi continuer de se projeter vers un avenir informatique sécurisé et agile », affirme Jean-Baptiste Pommé, Directeur Général, MIEL.

Sur les autres régions, IGEL s’associe avec des distributeurs à valeur ajoutée comme Dakel en Espagne, Ready Informatica en Italie et Innocom en Israel. Cette collaboration permet ainsi aux entreprises locales d’avoir accès à des experts techniques et à un support complet, renforçant ainsi l’engagement d’IGEL dans le développement régional.

Opportunités pour les partenaires

L’expansion d’IGEL en Europe du Sud et Israel offre des opportunités aux partenaires qui cherchent à améliorer leurs stratégies cloud et leurs offres de sécurité. L’introduction de solutions sur mesure pour des secteurs tels que la santé, l’administration et les grandes entreprises, combinée à des technologies telles que l’authentification par carte à puce, garantit une forte adéquation entre l’OS sécurisé d’IGEL et les besoins spécifiques des entreprises. IGEL proposera également aux partenaires des programmes de formation dédiés pour les aider à monter en compétence et développer leur expertise afin de mieux répondre aux attentes des clients, en particulier dans le secteur des PME/TPE.

Renforcer le réseau mondial d’IGEL

L’Europe du Sud et Israel représente l’un des principaux marchés européens d’IGEL, au même titre que le Royaume-Uni et l’Allemagne, avec des clients couvrant des secteurs tels que la santé, la finance, l’éducation, l’automobile et l’industrie pharmaceutique. A travers l’annonce du jour, IGEL accélère sa croissance en tirant parti de la demande de postes de travail sécurisés et de solutions informatiques prêtes pour le cloud de la part clients français, qui bénéficieront ainsi de l’intégration d’IGEL avec des partenaires clés de l’écosystème tels que Citrix, Microsoft, Omnissa et Island.