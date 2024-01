IFS nomme Mathieu Daudigny au poste de Directeur Général France

janvier 2024 par Marc Jacob

Diplômé de l’EBS Paris (option Finance) et fort de 17 années d’expérience, Mathieu Daudigny débute sa carrière fin 2006 au sein du groupe Hitachi et sa filiale Hitachi Vantara (ex Hitachi Data Systems) où il évolue pendant près de 13 ans à différents postes en Sales Operations et Finance. Grâce à cette expérience, Mathieu acquiert une vision globale du métier avec toujours la même envie et détermination d’épauler ses équipes.

Il rejoint IFS en 2019 en tant que directeur financier pour la France, le Benelux, l’Espagne et le Portugal. Ses compétences le mènent à prendre rapidement la responsabilité financière de la région Europe du Sud & LatAm à sa création fin 2020. Mathieu est alors un élément moteur de la réussite de la région. Ses compétences en matière de leadership sont déterminantes pour guider l’équipe financière au travers des phases de transformation de l’entreprise.

Au-delà de son acuité financière, l’approche commerciale de Mathieu a contribué de manière significative au succès de l’organisation commerciale d’IFS en France. Toujours en première ligne pour accompagner les clients, il démontre son engagement à leur assurer un soutien inégalé.

Sa nomination va permettre à IFS France de poursuivre la dynamique commerciale engagée et d’accélérer la transition de l’entreprise vers le Cloud en s’appuyant sur ses points forts : une offre différenciée, un produit basé sur l’IA extrêmement avancé et performant, une base de clients engagés et un écosystème de partenaires motivés.