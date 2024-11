IDnow Trust Services AB obtient la certification de Prestataire de Services de Confiance Qualifié dans l’Union européenne

novembre 2024 par Marc Jacob

IDnow annonce son partenariat avec la société récemment créée, IDnow Trust Services AB, Prestataire de Services de Confiance Qualifié (QTSP) certifié selon le règlement européen 910/2014 (eIDAS[1]). Créée en début d’année à Stockholm par IDnow et ESYSCO, intégrateur de systèmes et fournisseur de technologie, la joint-venture offre des services de confiance qualifiés, tels que des signatures électroniques, des horodatages et des sceaux électroniques, alliant sécurité, conformité et facilité d’utilisation.

En tant que QTSP reconnu au sein de l’UE par l’autorité de surveillance suédoise Post-och telestyrelsen (PTS), IDnow Trust Services AB émet, valide et gère des certificats électroniques et des horodatages, capture des informations supplémentaires comme l’horodatage qualifié, conserve les données de preuve d’identification et effectue des révocations de certificats, tout en se conformant aux exigences d’une Autorité de Certification (AC). Le QTSP garantit l’existence de données électroniques spécifiques à un moment précis, comme la preuve que des documents ont été soumis pour traitement.

Parmi les fonctionnalités proposées par IDnow Trust Services AB, la signature sans SMS est déjà disponible pour les clients d’IDnow. Cette option certifiée simplifie le processus de signature en évitant d’avoir à recourir à des mots de passe à usage unique (One-Time-Password, OTP), permettant ainsi des taux de conversion plus élevés. IDnow Trust Services AB est le premier QTSP à offrir ce nouveau processus d’authentification à ses utilisateurs. Un processus déjà reconnu par différentes normes CEN et ETSI, et qui révolutionne l’expérience utilisateur sur le marché de la signature numérique.