Idées reçues numériques : une nouvelle étude Kaspersky revient sur les habitudes contradictoires des utilisateurs en matière de vie privée

septembre 2024 par Kaspersky

Une nouvelle étude Kaspersky met en lumière les principaux mythes et croyances numériques et l’attitude des consommateurs à leur sujet. Elle dévoile les opinions divergentes des utilisateurs concernant la protection de leurs données personnelles. Bien que le numérique soit partie intégrante de nos quotidiens depuis plusieurs décennies, et que la cybersécurité soit aujourd’hui reconnue comme une problématique primordiale, les résultats du rapport montrent que les utilisateurs peinent toujours à distinguer les méthodes de navigation sécurisées et privées de celles qui ne le sont pas.

L’étude, intitulée "Myths and Reality of Digital World", met au jour les contradictions observables dans les habitudes numériques des utilisateurs, notamment en matière de confidentialité. A ce titre, 56 % des personnes interrogées en France considèrent que le fait de couvrir la webcam de leur appareil préserve leur vie privée. Pourtant, dans le même temps, près de la moitié des Français interrogés (41 %) jouent à des mini-jeux en ligne et répondent à des tests pour s’amuser, transmettant ainsi leurs données personnelles à des sources peu fiables pour accéder à ces ressources. Ils partagent également les résultats obtenus sur leurs réseaux sociaux, faisant directement de la promotion de ces pages auprès de leurs amis et abonnés, plus susceptibles de se rendre sur ces mêmes pages et d’y commettre les mêmes erreurs.

Les internautes se disent pourtant inquiets : en effet, plus de la moitié des personnes interrogées (53%) se soucient du fait que les assistants vocaux puissent les écouter en permanence et collecter leurs informations personnelles. Pour répondre à cette inquiétude, ils sont près d’un tiers (29%) à mettre leur appareil en mode avion pendant les conversations privées qu’ils jugent importantes. Parallèlement, 39 % des utilisateurs jugent à tort que l’activation du mode incognito les rend totalement invisibles en ligne et est suffisamment fiable pour protéger leurs activités en ligne. Par ailleurs, 22% de ces mêmes répondants sont toujours prêts à cliquer sur des liens inconnus partagés dans leurs messageries, s’exposant aux cybermenaces.

« Notre étude souligne combien il est important pour les internautes de se renseigner sur la cybersécurité et les questions de confidentialité numérique. Pour naviguer en toute sécurité, il est essentiel de conserver un esprit critique et de ne s’appuyer que sur des sources et des faits vérifiés. Cela implique de ne pas tenir compte des techniques et des mythes qui ne sont pas soutenus par des preuves. Tout en se montrant prudent et en se renseignant sur les menaces émergentes, la mise en œuvre d’une solution de sécurité complète offrant une protection solide contre un large éventail de menaces et de risques peut être d’une grande aide. » explique Anna Larkina, analyste du contenu Web chez Kaspersky.

À propos de l’enquête :

En juin 2024, Kaspersky a chargé Arlington Research de mener une enquête en ligne auprès de 10 000 répondants, afin d’explorer leur attitude vis-à-vis des superstitions numériques, du rôle de l’IA dans la vie de chacun et du thème de l’immortalité numérique. L’échantillon comprenait 1 000 répondants au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, et 500 en Espagne, en Italie, au Portugal, au Brésil, au Mexique, en Russie, au Kazakhstan, en Inde, en Chine, en Indonésie, en Turquie, en Asie du Sud-Est, aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud.