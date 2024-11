IBM et Pasqal prévoient d’étendre leur initiative vers un supercalculateur quantique

novembre 2024 par Marc Jacob

IBM et Pasqal ont annoncé une nouvelle étape dans leur collaboration prévue pour concevoir de nouveaux cadres intégrés pour un supercalculateur quantique avec Qiskit, le logiciel quantique le plus performant au monde.

Les deux entreprises commenceront bientôt à développer un modèle de programmation unifié pour faciliter une interopérabilité fluide entre les différents types de matériel d’informatique quantique. Cette architecture intégrée fonctionnera avec les ordinateurs quantiques de taille utile de nouvelle génération d’IBM, les systèmes quantiques à base d’atomes neutres de Pasqal et les ressources classiques de calcul à haute performance (HPC) telles que les CPUs et les GPUs. Elle visera à accélérer l’accessibilité et les performances des processus HPC complexes et hybrides, qui comprendront des ordinateurs quantiques comme pilier clé, en permettant aux utilisateurs de sélectionner le matériel le mieux adapté à chaque tâche dans un cadre unique et cohérent.

L’objectif pour les communautés quantiques et HPC de ce modèle est de permettre une collaboration efficace entre les centres HPC et les fournisseurs de matériel quantique avec des logiciels quantiques avancés, favorisant ainsi l’adoption par le marché des technologies quantiques.

Dans un premier temps, Pasqal fournira bientôt aux utilisateurs du kit de développement logiciel (SDK) open source Qiskit un accès à son matériel quantique basé sur les atomes neutres. Ainsi, les utilisateurs de Qiskit SDK pourront bientôt programmer les QPUs analogiques à base d’atomes neutres de Pasqal, ce qui leur donnera la flexibilité d’accéder soit au matériel d’IBM, soit à celui de Pasqal et ainsi d’utiliser l’un ou l’autre.

Conformément à l’engagement de Pasqal et d’IBM en faveur des principes open source, le modèle de programmation unifié commencera par Pasqal qui fournira aux utilisateurs de Qiskit un accès à son matériel. Cela garantira l’accessibilité aux développeurs, chercheurs et organisations intéressées par l’exploration et l’avancement des applications quantiques dans les environnements HPC.

Alors que l’informatique quantique continue de se développer en termes de capacités et de cas d’usage, Pasqal et IBM restent déterminés à concevoir des solutions accessibles, polyvalentes et robustes pour la communauté informatique mondiale. Les projets de Pasqal et d’IBM pour cette collaboration mettent en évidence le potentiel d’un supercalculateur quantique pour relever certains des défis informatiques les plus complexes au monde, en ouvrant de nouvelles possibilités pour les applications HPC.