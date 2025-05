IBM et la Scuderia Ferrari HP lancent une application mobile repensée pour amplifier l’expérience des fans de Formule 1 dans le monde entier

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

IBM et la Scuderia Ferrari HP ont présenté une expérience mobile récemment repensée, conçue pour rapprocher plus que jamais les 400 millions de fans passionnés, des voitures, des pilotes et des courses qu’ils aiment.

Disponible en anglais et, pour la première fois, en italien, l’application comprend les tout nouveaux Race Centre (centre de course) et Racing Insights (informations clés sur les courses) conçus avec IBM watsonx pour une expérience plus immersive. Ces fonctionnalités alimentées par l’IA visent à rapprocher encore plus les fans de toute l’action de la Scuderia Ferrari HP pendant le week-end de la course et comprennent :

• Des résumés de course générés par l’IA : récapitulatifs des performances de l’équipe Scuderia Ferrari HP après la course, disponibles dans les heures qui suivent la fin de la course. Grâce aux LLMs sur watsonx, les données de course complexes de l’équipe sont transformées en récits captivants qui incluent les réflexions des pilotes et du directeur de l’équipe Scuderia Ferrari HP.

• Des informations d’après-course et des visualisations de données : visuels dynamiques, créés à partir de technologies sur watsonx, qui permettent aux fans de visualiser les données sur les pilotes et les voitures après la course, y compris la télémétrie, la météo, les conditions de piste, les résultats des sessions, les stratégies relatives aux voitures et aux pneus, et d’interagir avec ces données.

• Des informations historiques sur les pilotes et les équipes : analyse qui fournit aux fans des comparaisons entre les moments clés de la course de 2025 et les étapes des courses passées de la Scuderia Ferrari HP, y compris les moments forts relatifs à la voiture, au pilote et à la piste. Ces informations sont générées par des LLMs sur watsonx, dont IBM Granite, et sont intégrées dans les résumés de course générés par l’IA et dans d’autres contenus de la Scuderia Ferrari HP.

Outre le Race Center, IBM et la Scuderia Ferrari ont lancé de nouvelles fonctionnalités pour l’application conçues pour offrir aux fans des expériences personnalisées et interactives tout au long de l’année - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il s’agit notamment de :

• Messages des fans : permet aux fans d’envoyer des messages directement à l’équipe de la Scuderia Ferrari HP pour avoir la chance de figurer dans les communications clés de l’équipe, parmi lesquels les messages sur les médias sociaux, les blogs de l’équipe, etc.

• Sondages interactifs auprès des fans : sondages quotidiens permettant aux fans de voter sur une série de sujets liés à la Scuderia Ferrari HP, notamment les qualifications, les performances en course, les moments historiques et les moments préférés de l’équipe.

• Courses emblématiques : résumés de courses mettant en évidence pour les fans certaines des victoires les plus célèbres de Ferrari au fil des décennies.

IBM et la Scuderia Ferrari continueront à déployer de nouvelles fonctionnalités pour l’application tout au long de l’année 2025 pour rendre la saison de course encore plus passionnante. En combinant les technologies de données et d’IA avec les vastes quantités de données actuelles et historiques de l’équipe, IBM et la Scuderia Ferrari s’efforcent de repenser l’expérience numérique des fans de manière à approfondir le lien entre les Tifosi, les fans de F1 et l’équipe de course de F1 la plus renommée au monde.

« IBM et Ferrari sont liés par un engagement commun en faveur du progrès, de l’innovation et de l’excellence », a déclaré Jonathan Adashek, Senior Vice President of Marketing and Communications chez IBM. « Avec l’IA, nous créons un nouveau modèle d’engagement numérique des fans qui les rapproche encore plus de la Scuderia Ferrari, que ce soit ou non le week-end de la course. L’application est conçue avec les mêmes technologies de données et d’analyse que celles utilisées par les clients d’IBM dans tous les secteurs afin d’améliorer l’expérience des clients, aider leurs employés à atteindre de nouveaux niveaux de productivité et prendre des décisions commerciales plus éclairées et basées sur les données. »

« Cette application vise à rapprocher tous nos fans du cœur du monde de la course automobile de Ferrari », a déclaré Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer. « Avec la technologie d’IA de pointe d’IBM et notre engagement commun en faveur de l’innovation et de l’excellence, nous créons une expérience numérique digne du nom Ferrari. Le projet vient d’être lancé et deviendra de plus en plus complet au cours des prochains mois, en maximisant le potentiel des outils qu’IBM met à notre disposition. J’ai hâte de voir les fans interagir avec cette nouvelle application et entrer dans une nouvelle dimension de l’expérience Ferrari. »