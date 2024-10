IBM annonce une nouvelle « académie Intelligence Artificielle (IA) et Cybersécurité (Cyber) » dans le Grand Est, soutenue par France Travail, la Région Grand Est, Numéric’Emploi Grand Est, l’OPCO Atlas, et en collaboration avec l’organisme de formation LearnQuest

Après les académies IA et Cyber en Occitanie, l’ « académie des grands systèmes et de l’IA » dans les Hauts-de-France et en Ile de France, IBM est ravie d’annoncer la création d’une nouvelle « académie IA et Cyber » à Strasbourg dans le Grand Est, avec le soutien de la Région Grand Est, de France Travail, de Numéric’Emploi Grand Est et de l’OPCO Atlas. L’académie est le fruit d’un engagement collectif de nombreux acteurs du territoire, des acteurs publics, d’IBM, et des entreprises Eurêka Solutions, Siemens, et SNCF qui accueillent, avec IBM, les apprenants en alternance pendant 18 mois.

L’ambition de l’académie est de répondre aux difficultés du secteur numérique en matière de recrutement tout en permettant de faire évoluer les critères de recrutements traditionnels vers des profils issus de tous les horizons et sans prérequis de diplôme.

Cette formation, délivrée par l’organisme de formation LearnQuest en collaboration avec Needemand, permet à une dizaine d’apprenants de se former en 22 mois au métier de concepteur, développeur d’applications spécialisé en IA ou en Cybersécurité, avec un diplôme RNCP de niveau 6 à la clef (répertoire national des certifications professionnelles). Les apprenants passeront aussi au cours de leur formation des badges reconnus sur le marché, soit la certification IBM AI Engineering ou Cybersecurity Analyst Professional.

Tout au long de la formation, débutée le 15 juillet 2024 dans les locaux d’IBM Strasbourg, les enseignements de l’équipe pédagogique seront complétés par des interventions de professionnels, principalement de spécialistes d’IBM sur leurs domaines d’expertise allant de technologies de pointe comme l’IA jusqu’aux soft skills. Cette académie, tout comme celle lancée à la même date dans les Pays de la Loire, fera aussi une grande place à la thématique de l’Industrie du futur en coopération avec Siemens, compte-tenu des spécificités et de la force de la filière dans le Grand Est.

Les profils issus de l’académie pourront ensuite rejoindre le marché du travail avec des expertises technologiques et sectorielles recherchées par les employeurs de la région.

Fort de ses 110 ans de présence en France, ce projet s’inscrit dans la mission d’IBM de répondre à la pénurie de talents du numérique partout sur le territoire et contribue à son engagement de former 30 millions de personnes à travers le monde aux métiers du numérique d’ici 2030.

Aux côtés d’IBM et de France Travail, l’opérateur de compétences Atlas agit en tant que facilitateur pour élaborer l’ingénierie financière du programme et accompagner entreprises, salariés et alternants de ses 13 branches professionnelles : assurance, banque & finance, conseil, ingénierie, expertise comptable & commissariat aux comptes et numérique.

Valérie Debord, 1ère Vice-Présidente de la Région Grand Est, a déclaré : « Je me réjouis du lancement de l’académie IBM IA et Cyber sur notre territoire à Strasbourg. Le cofinancement de cette formation à destination des demandeurs d’emploi avec nos partenaires, France Travail et l’OPCO ATLAS illustre la volonté de la Région de poursuivre son engagement en faveur du développement des transitions numériques pour accompagner la transformation des compétences dans les entreprises pour les rendre plus compétitives. »

Béatrice Kosowski, Présidente d’IBM France, a déclaré : « IBM est ravie de lancer cette nouvelle "académie IA et Cyber" à Strasbourg, Grand Est. Ce projet s’inscrit dans notre engagement de toujours pour le développement des compétences numériques et la formation de 30 millions de personnes dans le monde d’ici 2030 et est dans la continuité naturelle de nos activités dans la région, notamment sur l’Intelligence artificielle. Je tiens à remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés à nos côtés pour lancer ce projet ambitieux. »

Doris Birkhofer, Présidente de Siemens France & CEO de Siemens Smart Infrastructure France, a déclaré : « Pour réindustrialiser la France et limiter les dépendances stratégiques, notre Industrie a besoin de 200 000 nouveaux talents... par an. Pour être au rendez-vous, nous devons former dès à présent les jeunes à ces métiers, dont certains sont nouveaux. La nouvelle « académie Intelligence Artificielle et Cybersécurité » lancée par IBM dans le Grand Est, et à laquelle Siemens s’associe, contribuera à l’émergence des compétences et profils que nous recherchons tous. L’IA et la cybersécurité sont au cœur de nos enjeux actuels et futurs, et cette formation permettra à des personnes en reconversion parfaitement employables de se projeter aisément sur le marché du travail. »

Thierry Vonfelt, Président de Numéric’Emploi Grand Est, a déclaré : « L’académie Intelligence Artificielle et Cybersécurité va permettre de renforcer les possibilités d’accès des demandeurs d’emploi aux métiers du numérique les plus en demande dans la région. Nous sommes ravis d’avoir pu collaborer avec IBM pour sa mise en œuvre ».

Céline Feldmann, responsable du service entreprises de France Travail Grand Est, a déclaré : « Former pour recruter, la préparation opérationnelle à l’emploi (POEI), est un outil simple, souple et adaptable aux besoins des entreprises, au regard des compétences attendues sur un poste à pourvoir et aux profils des candidats retenus. En Grand Est, dans le cadre du PRIC, France Travail et le Conseil Régional mobilisent conjointement leurs dispositifs d’accès à l’emploi pour accélérer les recrutements ».

Marjorie Calmes-Santi, Déléguée Régionale Grand-Est OPCO Atlas, a déclaré : « Face à la révolution numérique, l’intelligence artificielle et les menaces grandissantes en matière de cybersécurité, il est crucial de former des experts capables de relever les défis de demain. Cette nouvelle académie répond à ce besoin, en créant une passerelle vers des métiers d’avenir. Cette initiative offre une chance unique et adaptée aux personnes en quête de nouvelles opportunités professionnelles. En tant qu’acteur engagé dans le développement des compétences, l’OPCO Atlas adhère à cette démarche innovante pour soutenir la transformation du marché du travail dans la région. »