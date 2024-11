IBM annonce Autonomous Security for Cloud (ASC)

novembre 2024 par Marc Jacob

IBM annonce Autonomous Security for Cloud (ASC), une solution d’intelligence artificielle (IA) d’IBM Consulting, conçue pour automatiser la gestion de la sécurité du Cloud et la prise de décision, afin d’aider à minimiser les risques pour les organisations qui accélèrent leur transition vers le Cloud dans les environnements d’Amazon Web Services (AWS).

Le rapport 2024 Cloud Threat Landscape d’IBM met en évidence que les erreurs de configuration et les manquements à la conformité sont les principales menaces auxquelles les organisations sont confrontées alors qu’elles se tournent de plus en plus vers les environnements de Cloud computing. Cependant, dans un contexte technologique où la sécurité est une priorité absolue, maintenir la conformité et la sécurité peut s’avérer complexe, notamment dans des secteurs hautement régulés tels que les services financiers, l’industrie manufacturière et le secteur public.

Pour les organisations qui adoptent des architectures basées sur le Cloud, la gestion de la sécurité nécessite des politiques et des configurations robustes et adaptées pour atténuer les risques potentiels. Pour répondre à ces besoins, la solution ASC d’IBM utilise la technologie d’intelligence artificielle (IA) générative d’Amazon Bedrock pour automatiser, faire évoluer et déployer rapidement les contrôles de sécurité choisis par le client.

« Selon l’étude menée par theCUBE Research, 96% des organisations continuent à se transformer vers le cloud, ce qui aggrave le défi de la gestion et de la sécurisation des données » a déclaré Dave Vellante, Chief Analyst and co-founder of theCUBE Research. « L’automatisation pilotée par l’intelligence artificielle (IA) générative pourrait être un véritable game-changer, permettant aux entreprises d’adapter, d’appliquer et de contrôler rapidement les politiques en matière de données. »

Lutter contre les défis de la gestion de la sécurité du Cloud avec l’IA générative et l’automatisation

En utilisant l’intelligence artificielle (IA) générative pour des décisions autonomes, ASC vise à réduire les charges opérationnelles, à accélérer le déploiement et la gestion, et à minimiser les risques en offrant une surveillance continue, des ajustements immédiats et une atténuation proactive des menaces, tout en minimisant le travail manuel. En complément des solutions traditionnelles de gestion de la sécurité du Cloud (CSPM), ASC fournira une approche personnalisée de la gestion de la sécurité du Cloud en exploitant les informations fournies par l’IA pour prendre en compte le cadre de contrôle choisi par le client, ainsi que les futures mises à jour. De plus, la solution ASC est conçue pour automatiser et appliquer la maintenance, résoudre les mauvaises configurations, et réduire et traiter la dérive de la politique de long terme.

En tant que solution cloud évolutive, ASC est conçu pour aider les clients à :

• Exploiter la puissance de l’IA générative pour comprendre les politiques et les normes de sécurité des clients à l’aide de grands modèles de langage (LLM) et d’applications basées sur la génération augmentée de récupération (RAG) ;

• Inférer les contrôles techniques natifs d’AWS qui s’appliquent aux workloads d’une organisation en fonction des obligations réglementaires choisies par le client ;

• Surveiller et déployer de manière autonome les contrôles de sécurité du Cloud afin d’atténuer les erreurs de configuration ;

Et pour les équipes de cybersécurité des clients qui consacrent des mois à la création de politiques de sécurité, à leur alignement sur les réglementations et à leur conversion en scripts, ASC cherche également à accélérer le temps consacré à leur déploiement en utilisant une combinaison d’IA générative et d’automatisation cloud-native.

Accélérer la transformation du Cloud avec IBM et AWS

L’introduction d’ASC souligne l’engagement d’IBM à aider les clients communs à tirer parti de la puissance d’AWS. En associant l’expertise d’IBM en matière de transformation cloud aux services cloud natifs et aux capacités d’IA générative d’AWS, ASC permettra aux clients d’accélérer l’adoption du Cloud, et de découvrir de nouvelles opportunités de transformation et de croissance de l’entreprise.

En commençant par le déploiement et l’intégration, les consultants IBM certifiés cloud et possédant une expertise AWS peuvent accompagner les clients utilisant ASC avec des évaluations personnalisées, une surveillance et une optimisation continues, une évolution gérée basée sur les risques, et une gestion proactive des risques et de la conformité. Les consultants d’IBM peuvent garantir une intégration parfaite de l’ASC avec AWS pour répondre aux besoins évolutifs des clients en matière d’infrastructure cloud, tout en améliorant la précision et l’efficacité de l’ASC au fil du temps.

La solution ASC d’IBM sera disponible dans le monde entier à compter de décembre 2024.