IA, mineurs, cybersécurité, quotidien numérique : la CNIL publie son plan stratégique 2025-2028

janvier 2025 par CNIL

Le nouveau plan stratégique de la CNIL comporte quatre grands axes : intelligence artificielle, droits des mineurs, cybersécurité et usages du quotidien numérique. Il doit permettre de protéger les données de chacun et ainsi de sécuriser l’avenir numérique de tous. Il reposera sur une action équilibrée entre prévention, accompagnement et répression.

Protéger les données de chacun pour sécuriser l’avenir numérique de tous

Dans un contexte marqué par l’essor fulgurant des nouvelles technologies et par l’omniprésence de services numériques (intelligence artificielle, Internet des objets, identité numérique, cloud et réseaux sociaux…), la question de l’utilisation des données personnelles est, plus que jamais, au cœur de notre quotidien.

Face aux défis pour la vie privée de chacun, la CNIL se mobilise pour assurer la mise en conformité des organismes au RGPD et garantir le respect effectif des droits des personnes.

Pour atteindre ces objectifs, la CNIL renforce sa présence sur le terrain et va à la rencontre des publics, diversifie son offre de service pour accompagner les organismes, dialogue avec les parties prenantes pour produire des outils adaptés et accroît le nombre et la variété de ses mesures répressives.

La CNIL porte la responsabilité particulière de concilier respect des droits fondamentaux et innovation technologique. C’est à cette condition que, particuliers, entreprises et administrations pourront bénéficier d’un cadre de confiance pour leurs usages numériques.

Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL

Pour la période 2025-2028, la CNIL orientera son action autour de 4 principaux axes au cœur du développement de la société numérique : l’IA, la protection des mineurs en ligne, la cybersécurité et deux usages du quotidien numérique : les applications mobiles et l’identité numérique.

Le plan stratégique complet de la CNIL

Axe 1 - Intelligence artificielle

L’intelligence artificielle et ses nombreux usages comportent des risques importants au regard de la vie privée, de la cybersécurité, comme de l’éthique. En particulier, la popularisation de l’IA générative s’accompagne d’un accroissement de contenus potentiellement malveillants ou trompeurs, comme en témoignent les hypertrucages de la voix ou de l’image des personnes.

Ainsi, la CNIL poursuivra ses travaux pour clarifier le cadre légal sur l’IA, dialoguer avec l’écosystème et développer les capacités d’audit. Elle enrichira ses ressources déjà existantes pour les professionnels et le grand public.

Axe 2 - Mineurs et numérique

Le numérique est omniprésent dans la vie quotidienne des mineurs, ce qui entraîne notamment des risques de cyberharcèlement, pour la protection de leur vie privée ou d’exposition à des contenus inadaptés.

Face à ces enjeux, la CNIL renforcera son dialogue avec les enfants, leur entourage (parents, enseignants et éducateurs) et l’écosystème éducatif (acteurs publics, entreprises, régulateurs et organisations internationales) pour créer un environnement numérique plus sûr pour les enfants et adolescents.

Axe 3 - Cybersécurité

Ces dernières années, en particulier 2024, ont été marquées par de nombreuses cyberattaques impliquant une grande partie de la population. Face aux risques de vol de données personnelles, notamment bancaires ou de santé, la cybersécurité est devenue un réel enjeu de société.

En coopération avec l’écosystème de la cybersécurité (ANSSI, Cybermalveillance…), la CNIL s’assurera que les organismes prennent des mesures de protection adaptées et sensibilisera les individus aux risques pour qu’ils soient mieux protégés contre les conséquences des menaces cyber.

Axe 4 - Usages du quotidien numérique : applications mobiles et identité numérique

Pour le dernier axe de son plan stratégique, la CNIL a choisi de se mobiliser sur deux usages centraux du quotidien numérique des Français. Tout d’abord, les applications mobiles, pour lesquelles elle s’assurera de la conformité des acteurs et sensibilisera les utilisateurs à ses recommandations publiées en 2024. Ensuite, elle veillera au développement et au déploiement, par les acteurs publics et privés, d’une identité numérique conforme à la réglementation et respectueuse des droits et libertés individuels.

Le plan stratégique de la CNIL

[Plan stratégique - 2025-2028

[ PDF-2.33 Mo ]->https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/2025-01/plan_strategique_cnil_2025-2028.pdf]

