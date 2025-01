IA : face aux critiques des règlementations, la protection des citoyens doit rester une priorité

janvier 2025 par Mark Molyneux, EMEA CTO at Cohesity

La question de l’utilisation éthique de l’IA devient devient de plus en plus cruciale dans ce marché particulièrement sensible aux innovations et législations à travers le monde.

Pour Mark Molyneux, CTO EMEA chez Cohesity, « Les lois et réglementations relatives à l’utilisation éthique et légale de l’IA doivent évoluer aussi rapidement que les investissements dans les nouvelles capacités d’IA, de sorte que la priorité des dirigeants d’entreprise doit être d’investir dans les capacités qui sont à l’épreuve du temps. Pour cela, il est primordial de choisir des outils qui disposent de processus de données transparents et sécurisés pour alimenter les outils d’IA et les informations qu’ils fournissent.

La viabilité à long terme des solutions basées sur l’IA pour les grandes entreprises mondiales sera dictée par des considérations relatives à la confidentialité des données, à l’élimination des préjugés et à la conformité avec les exigences réglementaires internationales en constante évolution. »

Face à l’évolution rapide des réglementations sur l’IA, Mark Molyneux recommande aux dirigeants d’entreprise de prioriser les investissements dans des capacités d’IA "à l’épreuve du temps » qui se basent sur :

• Une transparence et sécurité des données : Mettre en place des processus robustes pour contrôler les données alimentant les outils d’IA.

• Un contrôle automatisé des données : Investir dans des systèmes qui filtrent automatiquement les données introduites dans les outils d’IA pour garantir la conformité.

• La formation des employés : Sensibiliser et former les employés à l’utilisation responsable et éthique des outils d’IA et de leurs résultats.