Hyland présente les dernières améliorations de ses produits

décembre 2024 par Marc Jacob

• Exploiter des agents d’IA et la génération augmentée par récupération (RAG) pour rechercher, récupérer et générer des informations précises et pertinentes.

• Fournir des instructions à des agents Discovery AI spécialisés dans différents domaines de l’entreprise.

• Promouvoir la confiance et la transparence en accédant aux documents et aux informations sources.

Cette offre fait partie de la vision audacieuse d’Hyland, dévoilée fin septembre lors de CommunityLIVE, qui vise à unifier et à activer dans le cloud les solutions de contenu existantes de ses clients – OnBase, Alfresco, Nuxeo et Perceptive Content – avec le Content Innovation Cloud, incluant des services natifs dans le cloud tels que Hyland Insight, Automate et Credentials.

Parmi les autres améliorations de produits de Hyland, on trouve :

• Alfresco : Un connecteur natif pour Alfresco et Hyland Insight permet aux développeurs d’ajouter des fonctionnalités de découverte des connaissances et de recherche améliorée pour renforcer les solutions centrées sur le contenu. Les clients Alfresco bénéficient également d’une meilleure configurabilité du stockage dans le cloud, d’options de personnalisation pour l’espace de travail Alfresco Mobile, d’une expérience améliorée, et de conseils d’optimisation pour Alfresco Process Services.

• Hyland RPA : Les utilisateurs profitent de nouvelles capacités d’automatisation assistée ainsi que d’options d’intégration élargies pour Epic EMR, Textract, Twilio et Document Filters. Ces améliorations facilitent l’automatisation des tâches manuelles, basées sur des règles, volumineuses et répétitives, où l’intervention humaine n’apporte pas de valeur ajoutée à l’entreprise.

• Hyland for Workday : cette solution permet aux clients de Workday de capturer, indexer, rechercher, visualiser, gérer et conserver le contenu associé aux enregistrements Workday, directement depuis les écrans de Workday.

• Configuration en libre-service Hyland Cloud pour OnBase : Les utilisateurs de Hyland Cloud peuvent bénéficier d’un niveau élevé de contrôle et de configuration, avec la possibilité d’apporter des modifications à leur solution comme s’ils géraient un environnement sur site.

• Hyland M365 Outlook Add-In 2.0.0 pour OnBase : Les utilisateurs peuvent désormais importer des e-mails directement dans OnBase tout en les indexant automatiquement, réduisant ainsi les temps de traitement des importations et améliore l’intégrité des données.

• Mises à jour de l’automatisation des paiements : La solution d’automatisation des comptes fournisseurs Hyland a été améliorée pour offrir un gain d’efficacité, notamment avec des capacités mobiles supplémentaires, une interface moderne et basée sur les personas, ainsi que des fonctionnalités spécifiques à SAP.

• Hyland Healthcare : Les améliorations comprennent :

• Perceptives d’IA avec la solution Cloud Imaging SaaS : Hyland a amélioré sa solution Cloud Imaging SaaS en combinant le contenu d’imagerie clinique avec plusieurs spécialités pour fournir des insights IA pour les flux de travail cliniques et la recherche clinique.

• Partage d’images NilRead : Profitez de la puissance du partage d’images NilRead sans logiciel supplémentaire tel que PowerShare ou Life Image pour envoyer et recevoir des images en toute sécurité venant d’autres organisations.

• NilRead V25 : Amélioration de l’efficacité du flux de travail et des décisions cliniques grâce à des fonctionnalités telles que le suivi des tumeurs et des tendances, l’enregistrement anatomique et l’affichage de la molette de la souris.

• PACSgearModlink : Mises à jour techniques qui créent un accès web pour les utilisateurs à travers l’entreprise.