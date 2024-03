Hyland nommé « Strong Performer » dans le dernier rapport de Forrester sur les logiciels d’automatisation des processus numériques

mars 2024 par Marc Jacob

Le rapport propose une analyse complète des 15 principaux fournisseurs de solutions d’automatisation des processus numériques (DPA), en les évaluant sur la base de 26 critères répartis en trois catégories : l’offre actuelle, la stratégie de développement, et la présence sur le marché. Forrester recommande aux entreprises clientes de chercher les fournisseurs ayant obtenu les meilleurs scores pour les besoins les plus importants en matière d’automatisation des processus numériques – tels que l’orchestration de bout en bout, la gouvernance et la prise en charge des objectifs de la structure d’automatisation.

Dans son rapport, Forrester note qu’Hyland « utilise le contenu comme un élément différenciant » et arrive à se développer à partir du moment où le contenu devient un élément central et qu’une expertise approfondie est exigée.

« Grâce à son expérience dans la gestion de contenu, Hyland excelle dans la mise en place de solution intelligente et est décrite comme une plateforme d’automatisation des processus axée sur le contenu où la saisie demeure une partie primordiale de la vision stratégique », note le rapport.

« Du fait de ses investissements en R&D et à de ses dernières acquisitions, l’entreprise propose désormais une plateforme d’automatisation complète – comme par exemple, le RPA intégré qui provient de l’acquisition d’Another Monday. (...) La feuille de route d’Hyland comprend un service d’infrastructure d’IA pour Alfresco, d’un service de blockchain pour renforcer la sécurité, et d’améliorations de son système d’automatisation des processus on-premises. »