Hyland lance la solution Hyland Experience Automate, pour une automatisation intelligente du contenu

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Hyland annonce le lancement de sa solution Hyland Experience Automate (Hx Automate), l’un des premiers services disponibles via la plateforme cloud-native de nouvelle génération de l’entreprise Hyland Experience (Hx).

Hx Automate, ainsi que Hyland Experience Insight (Hx Insight), qui sera lancé prochainement, permettront aux clients de Hyland d’approfondir l’automatisation intelligente du contenu, en transformant la façon dont ils exploitent l’intelligence artificielle pour la gestion du contenu et des processus. Pour une meilleure efficacité, Hx Automate rationalise les flux de travail et propose une automatisation complète de bout en bout, dotant ainsi les entreprises de solutions modernes pour relever leurs défis commerciaux les plus pressants.

Le nouveau service est compatible avec les plateformes Hyland existantes, ce qui permet aux clients de tirer parti des dernières innovations de Hyland Experience, tout en maximisant la valeur de leurs solutions actuelles.

Ces capacités d’automatisation portent notamment sur les points suivants :

– L’exploitation des services intelligents en utilisant des technologies avancées telles que les modèles de langage étendu (LLM) et les outils d’extraction de données pour enrichir et contextualiser les ressources numériques.

– L’intégration avec des plateformes commerciales clés en se connectant sans effort à des services essentiels tels que Salesforce, Workday et SAP, garantissant ainsi un flux opérationnel cohérent.

– L’innovation axée sur l’utilisateur en fournissant des outils low-code intuitifs pour le développement de formulaires et d’applications personnalisés, encourageant ainsi la culture de la créativité et de la résolution de problèmes.

Hx Automate peut être déployé dans des secteurs où les besoins d’automatisation ne cessent de croître. Voici quelques exemples :

– Une vue unifiée des processus de vérification des sinistres dans le secteur de l’assurance, avec une synchronisation en temps réel et un accès aux données cruciales pour réduire le taux de rebond et rationaliser les processus générateurs de revenus.

– L’intégration complète avec les systèmes d’information des étudiants de l’enseignement supérieur pour faciliter le transfert de documents et de validation, ou encore accélérer les décisions d’admission et d’autres processus liés aux étudiants.

En juillet, Hyland Experience Insight (Hx Insight) sera disponible pour certains clients Hyland Alfresco. Il s’agit d’une solution de pointe qui exploite les synergies entre l’IA, le contenu, les processus et les données pour gérer et exploiter le contenu de l’entreprise.

Hx Insight fonctionne avec une plateforme de contenu d’entreprise pour générer des réponses précises à partir des informations cachées dans vos documents, permettant ainsi à l’entreprise d’atteindre de nouveaux niveaux d’efficacité et d’accélérer la prise de décision.