Hyland dévoile sa nouvelle vision pour favoriser l’innovation en matière de contenu

octobre 2024 par Hyland

Les principaux éléments de la feuille de route de la plateforme comprennent :

• L’intelligence de contenu qui exploite l’IA avancée pour analyser et interpréter le contenu d’entreprise, où qu’il se trouve, transformant les données non structurées en informations exploitables.

• L’intelligence des processus qui utilise l’IA et des analyses avancées pour surveiller et optimiser en continu les processus métier axés sur le contenu, révélant les inefficacités, automatisant les tâches et améliorant la performance opérationnelle.

• L’intelligence des applications qui utilise l’IA pour intégrer les informations de contenu directement dans des applications métier telles que Salesforce et Workday, améliorant l’expérience utilisateur, élargissant les fonctionnalités et permettant des décisions basées sur les données dans des applications spécifiques à l’industrie.

De plus, dans le cadre de cette nouvelle vision, Hyland s’engage à accompagner ses clients en :

• Unifiant et en rendant accessibles dans le cloud les solutions de contenu existantes d’Hyland — OnBase, Alfresco, Nuxeo et Perceptive Content. Cela permet d’assurer des mises à jour fluides, rapides et sécurisées tout en offrant un accès simplifié aux fonctionnalités avancées et en soutenant les environnements sur site et cloud de ses clients.

• Élargissant les capacités fonctionnelles du Content Innovation Cloud — qui inclut déjà des services cloud tels que Hyland Insight, Automate et Credentials— avec de futurs services avancés de contenu, de traitement intelligent de documents, de découverte de connaissances et d’automatisation intelligente.

• Fournissant une couche d’intelligence qui permet d’intégrer l’IA dans le contenu des clients sans avoir besoin de mettre hors service ou de migrer des systèmes. Hyland intégrera l’IA tout au long du cycle de vie du contenu pour libérer tout le potentiel des contenus de ses clients, améliorer l’efficacité opérationnelle, favoriser l’automatisation intelligente et garantir un avantage concurrentiel.