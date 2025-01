Huit entreprises sur dix craignent que la complexité croissante des processus métier aboutisse à un chaos numérique

janvier 2025 par Camunda

Camunda a publié son Rapport 2025 sur l’état de l’orchestration et de l’automatisation des processus, révélant que 82 % des entreprises craignaient de faire face à un « chaos numérique » en raison de processus de plus en plus complexes, interconnectés et automatisés. Le rapport souligne que les entreprises gèrent aujourd’hui en moyenne 50 endpoints pour exécuter les tâches composant leurs processus métier. Cela représente une augmentation de 19 % au cours des cinq dernières années et contribue à accroître les risques.

Selon le rapport, le manque de contrôle a augmenté les risques en matière de conformité pour 82 % des entreprises, tandis que 77 % signalent des risques accrus de défaillance de leurs principaux processus métier. Fait alarmant, 82 % des personnes interrogées estiment que si ces risques ne sont pas maîtrisés, ils pourraient conduire à un « cataclysme de l’automatisation ».

« L’orchestration et l’automatisation des processus de bout en bout sont indispensables pour obtenir des résultats pour l’entreprise. Cependant, les infrastructures et les processus numériques modernes sont à la fois complexes et interdépendants, ce qui représente un défi de taille », déclare Kurt Petersen, senior vice president, customer success chez Camunda. « Dans un paysage en constante évolution, les entreprises doivent souvent composer avec des outils et des technologies cloisonnés qui les empêchent de simplifier leurs opérations ou d’obtenir une visibilité totale. Sans action décisive, les programmes d’automatisation risquent de surcharger les entreprises avec des solutions fragiles, un manque de gouvernance globale, un coût total de possession excessif et une agilité de plus en plus réduite ne permettant pas de répondre à l’évolution des besoins. En fin de compte, les entreprises qui ne parviennent pas à maintenir leur automatisation sous contrôle perdront du terrain au profit de concurrents avisés qui maîtrisent l’orchestration et l’automatisation des processus. »

L’IA : le défi de l’évolutivité et de l’opérationnalisation

L’intelligence artificielle est en train de transformer les opérations métier, à mesure que les entreprises tirent parti des grands modèles de langage (LLM), de l’apprentissage automatique et d’autres capacités de l’IA pour améliorer leurs opérations et l’expérience des clients. Cependant, dans de nombreux cas, l’IA n’est déployée que comme une solution ponctuelle visant à prendre en charge une tâche spécifique, plutôt que dans le cadre d’une stratégie globale à l’échelle de l’entreprise. Bien que la plupart des entreprises soient désireuses de développer leurs capacités d’IA au cours des trois prochaines années, elles sont confrontées à des défis importants en termes d’évolutivité et d’opérationnalisation de ces capacités.

Le rapport révèle que :

85 % des entreprises connaissent des difficultés pour mettre à l’échelle et rendre opérationnelle l’IA dans l’ensemble de leurs activités ;

84 % déclarent que le manque de transparence sur la façon dont les applications et les services d’IA sont utilisés dans les processus métier entraîne des problèmes au niveau de la conformité réglementaire ;

93 % estiment que l’IA doit être pleinement intégrée dans les processus orchestrés pour optimiser le retour sur investissement et la valeur ajoutée pour l’entreprise.

Libérer de la valeur grâce à l’orchestration des processus

De nombreuses entreprises ont mis en œuvre d’importantes capacités d’automatisation, mais elles connaissent souvent des difficultés pour les gérer efficacement à travers divers systèmes et processus. Celles qui réussissent à tirer parti de l’automatisation s’appuient sur l’orchestration des processus en tant que capacité essentielle pour coordonner les éléments mobiles ou les endpoints d’un processus métier, et parfois même pour intégrer plusieurs processus.

Le rapport met l’accent sur les points suivants :

82 % des entreprises reconnaissent la nécessité de disposer de meilleurs outils pour gérer la manière dont leurs processus interagissent.

79 % des entreprises indiquent que, bien qu’elles aient mis en œuvre l’automatisation dans des proportions importantes, elles ne disposent pas de moyens efficaces de la contrôler, de la gérer et d’assurer son entretien.

86 % expliquent qu’une entreprise ne peut pas mettre en place l’hyper-automatisation sans déployer l’orchestration des processus.

81 % affirment qu’une entreprise ne peut pas être véritablement autonome sans orchestration des processus.

« Si les entreprises veulent réussir à utiliser efficacement l’IA dans l’ensemble de leurs activités, les applications et les services d’IA doivent être orchestrés comme n’importe quel endpoint, au sein de processus métier automatisés. Cela leur permettra de rester en conformité et d’optimiser le retour sur investissement de leurs systèmes d’IA. L’orchestration des processus est la clé pour parvenir à gérer la complexité, à intégrer les systèmes existants et à coordonner les différents endpoints. Sans cela, il sera dans la plupart des cas impossible de déployer l’hyper-automatisation et de devenir une entreprise autonome », ajoute M. Petersen.