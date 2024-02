Hub One nomme Vincent Poulbère au poste de Directeur de SysDream

février 2024 par Marc Jacob

Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, nomme Vincent Poulbère au poste de Directeur de sa division de Cybersécurité, SysDream. Il est directement rattaché à Guillaume de Lavallade, Directeur Général de Hub One et intègre le Comité de Direction de Hub One.

À ce poste, Vincent Poulbère aura la charge d’accélérer le plan de croissance de SysDream, de définir et de piloter la stratégie à court, moyen et long terme, avec pour mission principale de renforcer la position de SysDream comme partenaire privilégié des entreprises et des organisations cherchant à se protéger efficacement contre les cybermenaces. Il supervisera la mise en place d’une stratégie de formation de cybersécurité exclusive, visant à former et sensibiliser les professionnels aux enjeux de sécurité numérique.

Vincent Poulbère s’attachera aussi à développer les activités d’audit et conseil de SysDream, en offrant aux clients une expertise complète pour évaluer, planifier et mettre en œuvre des politiques de sécurité adaptées à leurs besoins spécifiques. Enfin, il développera un portefeuille complet de services managés de détection et de réponse aux incidents de cybersécurité.

Entrepreneur et dirigeant Business B2B et expert en Télécoms, Cloud & Cybersécurité, Vincent Poulbère bénéficie de plus de vingt ans d’expérience au sein de grands groupes en télécommunications.

Après avoir débuté sa carrière dans des grands groupes internationaux comme Nokia et Motorola, il rejoint SFR en 2008 ; pendant neuf ans, il y occupera plusieurs fonctions, notamment celle de Directeur Marketing et Digital B2B.

En 2018, il intègre Thales Défense et Sécurité comme VP Marketing et Stratégie. Il devient Directeur Marketing et Channel B2B du Groupe Iliad en 2019, et lance notamment les offres Free Pro en 2021. En 2023, il fonde Exuvi, agence conseil dédiée à la croissance des entreprises de la Tech B2B, dont il est le Président.

Vincent Poulbère est ingénieur diplômé de l’École Polytechnique Paris (X94), de Télécom ParisTech et de l’INSEAD Executive MBA.