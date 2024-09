Hub Conseil lance un accompagnement spécial en Cybersécurité à destination des TPE-PME

septembre 2024 par Marc Jacob

Sous forme de conseil ou de formation, ces 2 prestations éligibles au financement de dispositifs d’organismes publics type OPCO, proposent un accompagnement instaurant la cybersécurité à l’échelle de l’entreprise et aussi de chaque collaborateur.

Une approche disruptive : au-delà de l’amélioration du système d’information pour résister aux attaques, de la définition d’un PSSI et d’un PRA (plan de reprise d’activité en cas d’attaque), l’accent est mis sur l’accompagnement des collaborateurs afin de contribuer à réduire les risques d’erreurs humaines. Comprendre leur connaissance, motivation et engagement envers la cybersécurité permet une approche globale des enjeux.

Hub Conseil intervient auprès des managers, dirigeants et collaborateurs dédiés aux SI, leur permettant d’appréhender les menaces et d’éviter les attaques en leur fournissant un ensemble de solutions adaptées à leurs problématiques métiers, circonstances et enjeux.

Aujourd’hui, plus d’une entreprise sur deux est touchée par des cyber-menaces, et 83% des TPE-PME ne sont pas préparées à ces attaques*. En s’adaptant aux besoins et problématiques précises, Hub Conseil se positionne en tant qu’expert en cybersécurité de premier plan auprès des entreprises.

*Source : solutions numériques « les incidents de cybersécurité »