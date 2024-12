HSBC optimise son accès aux données et son efficacité opérationnelle grâce à la technologie Starburst

décembre 2024 par Marc Jacob

Starburst, la société derrière Trino, annonce que son data lakehouse ait été sélectionné par HSBC, l’une des plus grandes organisations bancaires et de services financiers au monde, pour soutenir la manière dont la banque accède et tire de la valeur de ses data stores analytiques à grande échelle. En s’appuyant sur le data lakehouse de Starburst, HSBC rend ses données, dispersées à travers le monde via des sources hétérogènes, immédiatement accessibles tout en renforçant la conformité et en réduisant considérablement les coûts opérationnels.

La technologie de Starburst a permis à HSBC de bénéficier d’une capacité de plateforme de données qui permet un accès sécurisé aux données, de manière agile, tout en respectant les réglementations locales et internationales. Cette intégration optimise les opérations bancaires et réduit la complexité des processus de conformité, tout en permettant à HSBC de tirer parti de ses données en temps réel pour anticiper les besoins des clients et renforcer sa compétitivité sur les marchés internationaux.

La technologie de data lakehouse évolutive développée par Starburst est une partie intégrante de la plateforme de données hybride d’HSBC. Elle permet à HSBC de réduire considérablement les transferts et duplications de données, générant ainsi des gains significatifs en matière d’efficacité opérationnelle et de réduction des coûts. Starburst fournit également un accès unifié aux données tout en respectant les réglementations locales sur la souveraineté des données, renforçant la gouvernance des données d’HSBC.

La solution de Starburst a permis à HSBC d’améliorer l’accès aux informations stockées dans des silos distincts, en contournant les délais traditionnels liés au data engineering, et d’exécuter des requêtes jusqu’à 20 fois plus rapidement, réduisant le temps d’analyse de plusieurs heures à seulement quelques minutes. En outre, en intégrant des données provenant de multiples sources tout en maintenant des contrôles rigoureux d’accès et de masquage, la technologie de Starburst aide HSBC à renforcer son approche de la gouvernance et de la conformité.

« La capacité de virtualisation des données rendue possible par le data lakehouse de Starburst apporte des bénéfices significatifs à notre organisation et à nos clients », a déclaré Kai Yang, CIO, Group Data Technology chez HSBC. « Elle offre à nos équipes l’agilité et l’évolutivité nécessaires pour intégrer rapidement et en toute sécurité de nouvelles sources de données. Cela nous permet de tirer parti des données en tant que véritable atout stratégique pour améliorer la prise de décision et les résultats à long terme pour nos clients. »

Avec cette utilisation innovante des données soutenue par la technologie de Starburst, HSBC a également remporté le Hong Kong Business Technology Excellence Award dans la catégorie Virtualisation – Secteur bancaire, une reconnaissance qui souligne l’engagement de HSBC à améliorer ses processus décisionnels grâce à l’intelligence artificielle et à la gestion des données.