HPE lance HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G

juin 2024 par Marc Jacob

Hewlett Packard Enterprise présente HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G pour aider les clients à accélérer et à simplifier le déploiement et la gestion des réseaux 5G privés, en fournissant des niveaux élevés de couverture sans fil fiable dans les grands campus et les environnements industriels et en ouvrant de nouveaux cas d’utilisation inexploités pour le cellulaire privé.

Avec cette extension de son portefeuille sécurisé " edge-to-cloud ", HPE Aruba Networking devient le seul fournisseur mondial d’infrastructure d’entreprise à proposer des solutions Wi-Fi et 5G privées complètes, aidant les clients dans des secteurs tels que l’industrie, la santé, les lieux publics et l’éducation à résoudre des problèmes de connectivité complexes sur des sites étendus et distants. HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G aide également les clients à réaliser des gains de productivité et d’accélérer l’innovation en complément du Wi-Fi.

HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G permet également aux fournisseurs de services de communication (CSP) de déployer rapidement des réseaux 5G privés pour leurs clients. Cette solution 5G privée intégrée complète les services gérés existants basés sur le Wi-Fi et aidera les clients des opérateurs de télécommunications à desservir le marché cellulaire privé en pleine croissance et à générer de nouveaux revenus à partir de leurs clients d’entreprise existants.

Avec le début de HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G, les entreprises peuvent améliorer leur solution de connectivité avec un réseau privé 5G fiable, sécurisée et de haute performance entièrement intégrée qui comprend :

• Une offre de bout en bout qui comprend un cœur 4G/5G, des serveurs HPE ProLiant Gen11, des cartes SIM/eSIM, des petites cellules 4G/5G et un tableau de bord basé sur les rôles.

• Les nouvelles radios 4G/5G pour petites cellules de HPE assurent une couverture intérieure/extérieure, ce qui élimine la nécessité d’intégrer et d’utiliser un outil de gestion distinct provenant d’un fournisseur tiers.

• Gestion et automatisation simplifiées, basées sur le cloud, pour la gestion des abonnés, la gestion des déploiements, la surveillance du cœur de réseau et des radios.

• Interopérabilité avec le spectre partagé pour l’utilisation par les entreprises privées : spectre CBRS aux États-Unis et dans le monde entier, lorsque les cadres réglementaires le permettent, à partir de 2025.

• Configuration simplifiée avec une solution pré-intégrée et testée comprenant tout ce qui est nécessaire pour déployer un réseau 4G/5G privé d’entreprise.

• Capacité à déployer des solutions en moins de 30 minutes grâce à un provisionnement sans contact et à des assistants de configuration qui masquent la complexité cellulaire 3GPP.

• Extension de la capture et de la fourniture de données d’IA pour la création de lacs de données d’IA et l’activation de solutions d’inférence.

Cette intégration fait suite à l’acquisition en 2023 du fournisseur de technologie cellulaire privée Athonet, qui apporte 15 ans de leadership dans les réseaux cellulaires privés, avec 500 déploiements de solutions cellulaires privées dans des entreprises. Athonet est un pionnier technologique primé qui a déployé avec succès des clients dans divers secteurs, notamment des opérateurs mobiles de premier plan, des hôpitaux, des aéroports, des ports, des services publics, des organisations gouvernementales et de sécurité publique.