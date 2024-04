HPE Aruba Networking présente des points d’accès Wi-Fi 7 performants pour améliorer la sécurité des entreprises et relever les défis de l’IA et de l’IoT

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Les nouveaux points d’accès sans fil Wi-Fi 7 constituent une solution edge complète, pour offrir une connectivité performante et sécurisée aux utilisateurs et à l’IoT, pour le transfert de données destinées à l’entraînement et à l’inférence de l’IA

Hewlett Packard Enterprise (NYSE : HPE) annonce le lancement des points d’accès (AP) Wi-Fi 7 avec jusqu’à 30 % de capacité supplémentaire face aux produits concurrents. Ces nouveaux points d’accès (AP) améliorent la sécurité du réseau et les services de géolocalisation afin de fournir une connectivité pour les applications exigeantes d’IA d’entreprise, d’Internet des objets (IoT), de géolocalisation et de sécurité.

En tant que leader du marché sans-fil d’entreprise, et 18 fois leader du Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, HPE Aruba Networking innove avec de nouveaux AP Wi-Fi 7 allant au-delà des normes recommandées. De telles performances sont possible grâce à la technologie matérielle ultra tri-bande brevetée de HPE, qui utilise pleinement les bandes 5 GHz et 6 GHz pour éliminer automatiquement et en continu les conflits inutiles entre les bandes.

Les nouveaux AP HPE Aruba Networking, gérés par HPE Aruba Networking Central, éliminent le besoin de déployer une superposition de réseaux IoT en fournissant un support matériel intégré pour une large gamme de protocoles IoT tels que Zigbee et Bluetooth, ou par le biais d’interfaces USB doubles. Les AP proposent également une plateforme de connectivité sécurisée pour l’augmentation des dispositifs IoT en périphérie, tels que les caméras, capteurs en tout genre ou détecteurs de mouvement. Les appareils IoT offrant une richesse de données pour l’entraînement et l’inférence de l’IA, un vaste écosystème de solutions professionnelles de plus de 350 partenaires technologiques HPE, peut aider les entreprises à capturer, sécuriser, transporter et exploiter efficacement les données provenant de l’IoT afin d’obtenir des informations commerciales en temps réel, tout en les aidant à construire leurs data lakes IA. Grâce à ces innovations, ces données peuvent être utilisées pour former et activer leurs modèles d’IA pour des solutions telles que la maintenance prédictive, les jumeaux numériques et les expériences utilisateur personnalisées pour les clients.

Avec le lancement des AP Campus de la série 730 de HPE Aruba Networking, les entreprises et le organisations peuvent maximiser la valeur de leurs investissements sans fil grâce aux fonctionnalités suivantes :

– Plus de performances Wi-Fi pour les cas d’utilisation exigeants : Le filtrage UTB élimine les interférences sur les canaux adjacents dans les bandes 5 GHz et 6 GHz, maximisant ainsi les performances et la capacité et permettant d’utiliser les deux bandes simultanément.

– Sécurité sans fil renforcée : Le contrôle d’accès basé sur des politiques et les pares-feux applicatifs de couche 7 s’appuient sur une base de fonctionnalités sans fil axées sur la sécurité, telles que HPE Aruba Networking Central Client Insights pour une meilleure visibilité de l’IoT, et une segmentation dynamique automatisée afin d’offrir un accès basé sur les rôles pour les utilisateurs et les appareils IoT. Les fonctionnalités supplémentaires comprennent de nouvelles capacités de chiffrement au niveau du lien (MACsec*), qui étendent la protection des données câblées à l’AP, et un mode de réseau sans fil personnel qui fournit un onboarding sécurisé et en libre-service des appareils des utilisateurs dans les environnements de groupe tels que les campus collégiaux.

– Élimination des réseaux superposés IoT : Le tableau de bord IoT Operations de HPE Aruba Networking Central rationalise l’intégration des appareils et élimine les réseaux superposés IoT spécifiques aux fournisseurs, ce qui permet aux AP d’agir en tant que connecteur et élément de traitement local pour les appareils IoT afin de communiquer directement avec les services IoT tiers.

– Prise en charge élargie des protocoles IoT : Les doubles transmetteurs Bluetooth et Zigbee dédiées assurent la prise en charge des environnements IoT à haute densité, et les doubles ports USB assurent une connectivité robuste pour une large gamme d’appareils IoT utilisant des protocoles propriétaires. Les antennes externes intégrées et non permanentes de l’AP sont conçues pour les environnements de radiofréquences (RF) difficiles.

– AP en tant que solution de traitement des données : Les AP de la série HPE Aruba Networking 730 disposent de deux fois plus de SDRAM et de mémoire Flash que les modèles précédents, ce qui permet aux conteneurs spécifiques aux applications de s’exécuter sur les AP eux-mêmes. Les transmissions de données sont rationnalisées et les données sont traitées en local pour une réponse plus rapide aux conditions en temps réel, telles que la température ou le mouvement.

– Services de localisation précis : Les points d’accès de la série 730 de HPE Aruba Networking sont également les premiers à exploiter la nouvelle norme de localisation Wi-Fi, pour des services de localisation améliorés offrant une précision de l’ordre du mètre, pour les cas d’utilisation en temps réel, immersifs et industriels, ainsi que la prise en charge de la norme IEEE 802.11az pour permettre la mise en place de réseaux d’auto-localisation. Parmi les autres fonctionnalités figurent un récepteur GNSS (Global Navigation Satellite System) et un capteur barométrique pour la cartographie au sol, qui intègrent la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4 pour les données de localisation IoT bidirectionnelles qui peuvent stimuler l’engagement de l’utilisateur et suivre les actifs de valeur, afin de réduire les pertes.

– Durabilité et économies d’énergie : Un mode d’économie d’énergie dynamique alimenté par l’IA permet de réduire l’empreinte énergétique et les coûts pour les entreprises en fonction de l’usage de chaque point d’accès.

Les points d’accès de la série 730 de HPE Aruba Networking seront disponibles en juillet 2024, et comprennent une garantie à vie limitée. La gestion des points d’accès Campus de la série 730 de HPE Aruba Networking se fait via HPE Aruba Networking Central, disponible sous forme d’abonnement. En plus d’être une offre SaaS autonome, HPE Aruba Networking Central est également inclus dans l’abonnement HPE GreenLake (NaaS) et est disponible via la plateforme edge-to-cloud HPE GreenLake.