Howden France lance Cyber+

septembre 2024 par Marc Jacob

La Cyber assurance est un produit d’assurance destiné à protéger les entreprises contre les risques de cyberattaques, telles que des violations de données, cyber extorsion, ransomware ainsi que les interruptions de service consécutives à ces attaques. Les principaux volets de garantie sont :

• Les frais de réponses à incidents : qui couvrent notamment les frais d’investigations, les frais d’experts pour restaurer et reconfigurer les données, les frais de communication, les frais de notifications, la déclaration à la CNIL et avocats ainsi qu’en ultime recours le remboursement d’une rançon.

• Les pertes d’exploitations consécutives à l’attaque Cyber qui couvriront l’absence de marge réalisée pendant cette période de la gestion de crise.

• La responsabilité civile du fait de l’accès non autorisé aux données du système d’information.

L’ensemble des offres Cyber+ présentées par Howden couvre ces garanties.

Malgré une augmentation constante des ransomware +85 % en 2023 par rapport à 2022, et avec une activité en hausse de déjà 30 % en 2024[1], la complexité des démarches de souscription (i.e. des questionnaires de plusieurs dizaines de pages, des attentes de prérequis techniques) reste un frein majeur à la souscription des assurances cyber pour les PME et ETI.

Howden lance donc Cyber+, une plateforme qui simplifie le processus de souscription cyber.

Avec seulement quatre informations, la plateforme Cyber+ Howden est en mesure de proposer jusqu’à trois solutions d’assurances. Cyber+ est soutenu par trois assureurs mondiaux spécialisés dans le Cyber et dont les textes ont été retravaillés avec Howden pour offrir les meilleures garanties à ses clients et un accompagnement 24/7 en cas d’attaque. Cyber+ couvre notamment les secteurs industriels, les institutions financières, les sociétés de technologie et les sciences de la vie. Cette offre vise les entreprises qui n’ont pas subi d’attaque depuis 3ans. Dans le cas contraire, les experts Howden accompagnent les entreprises pour valoriser les investissements en Cyber sécurité réalisés depuis leur dernière attaque.

Des partenariats – exclusifs pour certains - avec les meilleures solutions cyber du marché.

Avec Cyber+, Howden accompagne ses clients dans la mise en place des pré-requis techniques que sont notamment l’authentification multi-facteur (MFA), la détection et réponse des terminaux (EDR), l’accès à des modules de formation Cyber, des campagnes de phishing.

Pour les industriels utilisant de l’OT (Operational technology), les assureurs attendent une séparation entre cet OT et le système d’information : IT (Information Technology).

Si les entreprises ne disposent pas de l’ensemble des prérequis, Howden a noué des partenariats avec des entreprises de pointe dans la cybersécurité pour les aider à se mettre en conformité et donne accès à des conditions exclusives comme par exemple Silverfort, ou Okta pour le MFA ; Crowdstrike et SentinelOne pour l’EDR, ou encore Mantra pour le mail filtering. Ce partenariat exclusif sur la formation Cyber et le mail filtering permet de sensibiliser les collaborateurs et de réduire de 30% à moins de 10% les taux de clic de campagnes de fishing.

Cyber+ est un produit global qui s’appuie sur les spécificités et les atouts du marché français.

Cyber + est une initiative portée par le Groupe Howden pour équiper les entreprises de moins de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’ensemble des marchés. Les équipes d’experts cyber de Howden France enrichissent ensuite le produit en nouant des partenariats avec des solutions françaises et réduit ainsi l’exposition de leurs clients au risque cyber.

Howden France s’est construit en agrégeant l’expertise et le savoir-faire des meilleurs cabinets implantés sur tout le territoire. Les 18 bureaux français, au plus près des clients, auront la mission d’identifier les besoins existants pour permettre à Howden d’y répondre.