Hornetsecurity Group acquiert Altospam

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La clôture de l’acquisition reste soumise à l’approbation du Ministère Français de l’Économie, dans le respect de la réglementation française sur les investissements directs à l’étranger.

Cette nouvelle acquisition viendrait compléter la stratégie de Hornetsecurity visant à fournir des solutions de cybersécurité conçues en Europe pour les entreprises et organisations du monde entier, et permettrait au groupe d’étendre son expertise et sa présence en France après l’acquisition de Vade Secure en France l’année dernière.

Basée à Hanovre, en Allemagne, Hornetsecurity est connue dans le monde entier pour son approche de plateforme unique, fournissant une suite complète de solutions, y compris pour Microsoft 365 via une plateforme centrale pratique, comprenant la cybersécurité, la sauvegarde et la GRC ainsi que la sensibilisation à la sécurité.

Basée à Bordeaux, en France, Altospam est reconnue pour son expertise en matière de cybersécurité des emails grâce à ses solutions de sécurisation des emails professionnels.

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de Hornetsecurity, qui consiste à développer ses produits et à s’étendre à l’international.

Soutenue par PSG Equity, TA Associates et Verdane, trois grandes sociétés d’investissement dans la croissance de logiciels et de spécialistes, Hornetsecurity vise à s’imposer comme un champion international des logiciels de sécurité et de conformité dans le cloud.

Les conditions financières n’ont pas été divulguées.