Hornetsecurity frappe fort au Forum INCYBER 2025 !

Au programme

• une ambiance unique avec DJ Abuze aux platines,

• bières offertes et une piste d’e-karting inédite.

Et ce n’est pas tout. Relevez des défis pour tenter de remporter des cadeaux exclusifs !

Un partenariat incontournable pour décrypter la cybersécurité

Les experts Hornesecurity prendront la parole pour vous apporter des analyses pointues sur les cybermenaces actuelles et les stratégies de protection :

• Romain BASSET : « Route de la soie - Root de l’exploit : Le Paris – Pékin des cybermenaces 2025 », « De Darkgate aux PhaaS : Analyse de TTPs d’attaques récentes visant la France », et « De Vade à Hornet : Une Évolution Stratégique Pour Votre Sécurité email ! »

• Stéphane COZETTE : « DMARC démystifié : Protégez votre marque contre l’usurpation d’identité » et « DMARC en mode expert : Optimisation de la délivrabilité et forensic des attaques »

• Adrien GENDRE : « Mat en trois coups : Comment la plate-forme Hornetsecurity neutralise les cybercriminels »

Vous pourrez également rencontrer leurs partenaires dans un lieu de networking unique : AVA6, Blue, Prodware, Orange, Scalair, Aquastar Consulting, CRIS RÉSEAUX, MIEL, Arrow et SÉQUENCE INFORMATIQUE.

