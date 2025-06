Hornetsecurity dévoile son AI Cyber Assistant

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Hornetsecurity, annonce le lancement de son nouvel AI Cyber Assistant, une innovation intégrée à la solution 365 Total Protection Plan 4. Alimentée par l’intelligence artificielle, cette nouveauté vise à renforcer les compétences des utilisateurs finaux, à soutenir les équipes IT et à protéger les communications Microsoft 365 contre les menaces actuelles.

La plateforme centralisée combine sécurité, sauvegarde et conformité (GRC) tout en facilitant la gestion pour les administrateurs et en rendant les utilisateurs plus autonomes. Elle intègre deux outils clés : Email Security Analyst, qui automatise l’analyse des emails signalés pour alléger les équipes SOC et sensibiliser les collaborateurs, et Teams Protection, qui surveille en temps réel les échanges sur Microsoft Teams afin de détecter le phishing et l’usurpation d’identité.

Email Security Analyst comme réponse immédiate aux signalements

Avec la multiplication des alertes liées aux cybermenaces, les utilisateurs deviennent plus vigilants face aux e-mails suspects. Une évolution positive, mais qui entraîne une charge croissante pour les équipes de cybersécurité, contraintes de vérifier manuellement chaque signalement.

Pour répondre à cet enjeu, Hornetsecurity a donc développé Email Security Analyst, un outil basé sur un grand modèle de langage (LLM) capable d’automatiser les réponses aux utilisateurs, de limiter les faux négatifs traités manuellement, et de sensibiliser les collaborateurs en leur fournissant une analyse claire et contextualisée de chaque message. En améliorant la compréhension des menaces, l’outil renforce la posture globale de sécurité de l’organisation.

Teams Protection : renforcer un canal de communication souvent négligé

Longtemps perçu comme un simple outil de messagerie collaborative, Microsoft Teams est aujourd’hui au cœur des échanges professionnels. Pourtant, cette popularité croissante en fait aussi une porte d’entrée idéale pour les cyberattaques, souvent sous-estimée par les entreprises. Consciente de ce risque, Hornetsecurity lève le voile sur Teams Protection, une solution basée sur l’IA et le machine learning qui surveille en continu les conversations pour anticiper et bloquer les menaces.

Pour ce faire, elle analyse la structure des URLs, ainsi que les scripts et redirections suspectes afin de détecter les contenus malveillants. Par ailleurs, elle utilise la vision par ordinateur pour repérer les éléments visuels liés au phishing, comme les logos détournés ou les QR codes piégés. Grâce au tableau de bord 365 Total Protection, les administrateurs peuvent ensuite intervenir rapidement en supprimant les contenus compromis et en bloquant les comptes malveillants.

Dans cette logique de simplification et de performance, Hornetsecurity a également repensé son interface d’administration. Désormais, toutes les fonctionnalités liées à la sécurité, à la sauvegarde, à la conformité et à la formation à la cybersécurité sont accessibles depuis un point de contrôle unique et multi-tenant. L’expérience utilisateur s’en trouve considérablement améliorée, au service d’une posture de sécurité plus robuste, fluide et réactive.