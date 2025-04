Hitachi Vantara présente la gamme Hitachi iQ M Series

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Hitachi Vantara, filiale de Hitachi, Ltd. annonce le lancement de Hitachi iQ M Series, la dernière-née de la gamme Hitachi iQ, une suite de solutions d’infrastructure conçues pour l’IA. Cette solution se distingue par un coût d’entrée réduit, tout en offrant une adaptabilité et une évolutivité intégrées afin d’accompagner l’évolution des besoins des clients. En associant des plateformes de calcul accéléré à un réseau performant, Hitachi iQ M Series intègre le stockage Hitachi Vantara Virtual Storage Platform One (VSP One), plusieurs options de systèmes de fichiers intégrés, ainsi que le logiciel NVIDIA AI Enterprise, en option. L’ensemble constitue une infrastructure IA évolutive, flexible et économiquement optimisée.

L’essor de l’IA générative et l’augmentation de la puissance de traitement des données accélèrent la transformation des systèmes d’information. À mesure que les entreprises intègrent l’IA dans leurs processus, elles sont confrontées à une hausse des coûts liés à l’entraînement des modèles et à la gestion des volumes de données.

Hitachi iQ M Series apporte une réponse concrète à ces défis. Elle permet de choisir la plateforme de calcul accéléré NVIDIA la plus adaptée à chaque type de workload afin d’optimiser les performances en fonction des besoins spécifiques des applications IA.

Autre atout majeur : la possibilité de faire évoluer indépendamment les ressources de calcul et de stockage. Cette souplesse est essentielle pour s’adapter à des données hétérogènes et à des workloads en constante évolution. Les entreprises peuvent ainsi ajuster leurs capacités de manière ciblée, sans surdimensionner l’infrastructure, ce qui contribue à maîtriser les coûts et à optimiser l’utilisation des ressources.

Par ailleurs, Hitachi iQ intègre le référentiel d’architecture NVIDIA AI Data Platform, conçu pour accompagner l’avènement de l’IA agentique en entreprise. En s’appuyant sur cette architecture de référence, Hitachi Vantara associe son stockage conçu pour les environnements critiques à la puissance du calcul accéléré, du réseau et des logiciels d’IA de NVIDIA, afin de permettre à des agents IA de fournir des insights métier en quasi-temps réel.

Cette approche garantit aux clients de Hitachi Vantara un niveau de performance et de fiabilité optimal, capable de répondre aux exigences des applications IA les plus critiques, tout en transformant les données en informations exploitables.

Grâce à son partenariat stratégique avec NVIDIA, Hitachi Vantara poursuit l’innovation de son infrastructure prête pour l’IA, repensant la manière dont les entreprises exploitent et valorisent leurs données, et réduisant l’écart entre les capacités des agents IA et la connaissance métier.

Faisant partie intégrante de la gamme Hitachi iQ, la solution M Series propose des configurations flexibles s’appuyant sur le calcul accéléré de NVIDIA, avec au choix un système de fichiers haute performance ou un système de fichiers à espace de noms global. Un référentiel de stockage objet est également disponible en option au sein de l’offre Hitachi iQ. Grâce à cette modularité, la gamme M Series est capable de prendre en charge une grande variété de types et de volumes de données, ainsi que des workloads hétérogènes, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises évoluant dans des environnements dynamiques et fortement axés sur les données.

Hitachi iQ propulsé par Hammerspace et VSP One

Pour renforcer la capacité d’orchestration des données de Hitachi iQ, Hitachi Vantara a conclu un partenariat stratégique de revente avec Hammerspace, une entreprise de logiciels qui révolutionne la manière dont les données sont exploitées et conservées. Dans le cadre de cet accord, Hitachi Vantara a intégré les logiciels de Hammerspace à sa plateforme de stockage VSP One, élargissant ainsi les fonctionnalités de Hitachi iQ pour répondre à divers besoins de gestion de données : création de jeux de données, traitement, gouvernance et protection. La solution conjointe VSP One et Hammerspace garantit un accès simple,transparent et distribué aux données, où qu’elles se trouvent, pour les workloads GenAI. Ainsi, Hitachi iQ s’impose une solution d’infrastructure complète pour les environnements- d’IA, d’IA générative, d’analytique et de data lake, dans de nombreux cas d’usage sectoriels.

Le portefeuille Hitachi iQ, composé d’infrastructures, de solutions et de services prêts pour l’IA, figure parmi les offres les plus complètes du marché en matière de déploiement de l’intelligence artificielle de bout en bout. Il inclut notamment AI Discovery Service, conçu pour aider les clients à identifier les cas d’usage IA les plus pertinents, évaluer la maturité de leurs données, estimer le retour sur investissement, et définir une feuille de route stratégique pour une mise en œuvre réussie de l’IA.