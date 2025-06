Hitachi Vantara présente Hitachi EverFlex AI Data Hub as a Service

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Alors que l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) connaît une croissance exponentielle, les entreprises doivent faire face à des tâches de gestion de données toujours plus complexes, dans un contexte de ressources limitées et d’environnements data de plus en plus fragmentés.

D’après le dernier rapport State of Data Infrastructure Report de Hitachi Vantara, 98 % des organisations utilisent plus d’une plateforme de stockage, et 57 % stockent leurs données sur les quatre types d’infrastructures : sur site, cloud privé, cloud hybride et cloud public, multipliant ainsi les défis liés à la préparation des données pour l’IA.

Une étude montre également que jusqu’à 80 % des projets IA et data échouent, avec des pertes estimées à plus de 100 milliards de dollars par an, en raison des difficultés liées à la préparation des données, à leur activation et aux coûts d’exploitation.

En proposant un data lakehouse moderne permettant un accès aux données où qu’elles se trouvent, Hitachi EverFlex AI Data Hub as a Service aide les entreprises à mieux gérer leurs workloads IA, tout en ne payant que pour l’infrastructure réellement utilisée.

Reposant sur une infrastructure cloud hybride, la solution garantit sécurité, maîtrise et économies.

Conçue pour garantir une qualité de données élevée et une gouvernance renforcée, elle permet aux clients de disposer d’une vision unifiée de leurs données d’entreprise, afin d’alimenter leurs initiatives en matière d’IA et de business intelligence avec des données complètes et actualisées, pour des insights plus rapides et des résultats métier optimisés.

Hitachi VSP One Storage Innovation et infrastructure cloud hybride Cisco-powered, en partenariat avec Zetaris

Basée sur la plateforme Virtual Storage Platform One (VSP One), la solution Hitachi EverFlex AI Data Hub as a Service permet d’améliorer la complétude, la précision et la conformité des données à l’échelle de l’ensemble de l’écosystème, en intégrant les données en temps réel, sans duplication, tout en mettant l’accent sur la gouvernance et la qualité des données à la source.

Elle permet également de réduire les inefficacités et barrières techniques associées à l’analytics et à la business intelligence, en accélérant les déploiements d’intelligence artificielle et de machine learning, et en fournissant une plateforme unifiée pour les opérations data et IA.

En combinant Hitachi EverFlex STaaS, les technologies VSP One et iQ, avec les solutions Cisco Powered Hybrid Cloud IaaS intégrant des services de GPU Compute et de Networking as a Service, les clients bénéficient des avantages suivants :

• Gestion unifiée des données : VSP 360 est une plateforme logicielle de gestion unifiée des données, compatible avec les infrastructures de stockage block, file, object et software-defined. Elle permet d’orchestrer et d’automatiser les services de données, de gérer la conformité aux politiques de données, et offre des fonctionnalités d’observabilité AIOps pour des analyses prédictives de l’infrastructure.

VSP 360 renforce les services de données de VSP One en apportant un contrôle unifié, une observabilité renforcée et une gestion centralisée des environnements de données hybrides.

• Infrastructure complète pour les workloads IA : Hitachi iQ fournit l’infrastructure essentielle pour exécuter des workloads d’intelligence artificielle et d’analytics, incluant des serveurs GPU, du stockage haute performance et des composants réseau, afin de constituer une infrastructure IA complète, avec des systèmes intégrés pour les cas d’usage data et IA.

La solution met l’accent sur la gouvernance, la sécurité et la qualité des données, et propose des options de déploiement flexibles.

• Intégration et préparation des données pour l’IA avec un data lakehouse moderne en mode as-a-Service : grâce au logiciel de lakehouse moderne pour l’IA développé par Zetaris, la solution EverFlex AI Data Hub as a Service assure une connectivité en temps réel à des sources de données hétérogènes et permet de réaliser des analyses fédérées directement à la source, sans déplacement des données.

Elle met l’accent sur la gouvernance et la qualité des données à la source, tout en réduisant les coûts d’inefficience et les barrières techniques à l’analytics et à la business intelligence.

La solution accélère les pipelines de données, facilite les déploiements rapides d’IA et de machine learning, et offre une plateforme unifiée pour les opérations IA, BI et data.