Hitachi Vantara étoffe sa gamme Virtual Storage Platform One

juin 2024 par Marc Jacob

Hitachi Vantara, filiale d’Hitachi Ltd. présente sa dernière unité de stockage par bloc pour sa plateforme de données cloud hybride Virtual Storage Platform One. Les nouvelles offres incluent 3 modèles dédiés offrant aux entreprises un plan de données commun pour les données structurées et non structurées dans le stockage par bloc. Il est spécialement conçu pour simplifier l’usage, améliorer la protection des données et réduire les émissions carbone. Dotée de fonctionnalités qui transforment l’expérience du stockage de données, la plateforme de données en mode bloc est conçue pour répondre aux besoins de stockage des ETI en tirant partie de la résilience, la fiabilité et la durabilité de la plateforme Hitachi Virtual Storage Platform One.

L’essor de l’IA et des technologies connectées a entraîné une croissance exponentielle des volumes de données, les entreprises ont prévu que que leur volume de données utiles va doubler entre 2023 et 2025. Par conséquent, les entreprises, particulièrement les ETI, doivent repenser la façon de bâtir et de faire évoluer leurs architectures de données.

Dans le même temps, cet accroissement du volume de données, représente un défi pour les organisations qui ont des objectifs ambitieux en matière de développement durable. Selon une étude récente, 68 % des décideurs informatiques déclarent être préoccupés par l’impact de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning (AI/ML) sur la consommation d’énergie et l’empreinte carbone de leur organisation. Aussi, 77 % des répondants indiquent que les architectures de données existantes ont eu un impact négatif sur leurs performances en matière de développement durable.

La nouvelle solution de stockage Virtual Storage Platform One Block intègre les technologies les plus avancées en matière d’infrastructure de données, notamment la capacité d’optimiser l’espace rack tout en réduisant la consommation d’énergie et les coûts de refroidissement. Simple d’utilisation, cette plateforme propose plusieurs fonctionnalités : capacités d’auto-installation, Ops Center Clear Sight pour le centre de gestion cloud ainsi que la protection dynamique des disques.

Elle inclut également :

• Sécurité intrinsèque et lutte contre les ransomwares : le logiciel Hitachi Thin Image Advanced (TIA) crée rapidement des copies pour une utilisation immédiate dans le cadre des opérations d’aide à la prise de décision, de développement logiciel et de protection des données. Il garantit la confidentialité, la conformité et la protection des données contre les menaces et protège activement les données structurées contre les ransomwares.

• Protection renforcée des données : La plateforme propose des copies disponibles à tout moment, des données de production pour une meilleure protection des données. TIA permet également d’économiser jusqu’à 90 % de l’espace disque en ne stockant que les blocs de données modifiées afin de maintenir son efficacité.

• Des mémoires flash de milieu de gamme plus durable : Grâce à la technologie Dynamic Carbon Reduction, Virtual Storage Platform One Block réduit la consommation d’énergie en faisant passer les processeurs en mode économie d’énergie pendant les périodes de faible activité. La fonction “Always on compression” permet au système de passer de la réduction des données en ligne au post-traitement, ce qui réduit davantage la consommation d’énergie et contribue à diminuer l’empreinte carbone de 30 à 40 %.

• Une complexité allégée : Les outils de gestion, notamment l’interface graphique intégrée (GUI) et le portail intuitif Ops Center Clear Sight en mode SaaS, facilitent la gestion et l’utilisation des données.

Conçue pour les ETI, la dernière solution de stockage en bloc d’Hitachi Vantara présente des caractéristiques qui la distinguent de ses concurrentes. Intégrée de manière fluide à la suite de gestion Virtual Storage Platform One, les baies de stockage de la plateforme en bloc peuvent être gérées de manière centralisée. Chaque offre comporte des solutions de stockage par bloc, de fichiers et d’objets, et propose des services de données communs, y compris des baies de stockage tierces via le logiciel Storage Virtualization Operating System (SVOS) d’Hitachi. De plus, la garantie à 100% de la disponibilité des données de la plateforme assure un accès ininterrompu aux données pour les workloads critiques.

« Dans un écosystème numérique en constante mutation, l’intégration par Hitachi Vantara de sa nouvelle plateforme de stockage en mode bloc dans l’architecture éprouvée de la solution Hitachi Virtual Storage Platform One constitue une avancée significative pour les ETI », précise Ashish Nadkarni, group vice president and general manager, Worldwide Infrastructure Research, IDC. « Hitachi montre ainsi sa volonté de fournir des solutions évolutives, fiables et efficaces qui répondent aux besoins des entreprises qui gèrent des données structurées et non structurées dans des environnements cloud hybride. »

Virtual Storage Platform One Block facilite la consolidation des applications avec une flexibilité inégalée. De manière très fluide, cette solution unique, devient un cluster de 65 nœuds, s’adaptant aisément à l’évolution des besoins de stockage. Cette évolutivité permet aux entreprises de rationaliser leur infrastructure, de réduire la complexité et d’optimiser l’utilisation des ressources dans un environnement de stockage unifié. La plateforme s’appuie également sur un modèle cloud hybride, permettant aux entreprises d’exécuter de manière fluide des applications cloud-native en plus des workloads par blocs traditionnels, faisant ainsi le lien entre l’infrastructure sur site et le cloud.