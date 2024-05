Hitachi Vantara et Veeam annoncent une alliance

mai 2024 par Marc Jacob

Hitachi Vantara, filiale d’Hitachi, Ltd. annonce un partenariat stratégique avec Veeam® Software dans le but de proposer à leurs clients des solutions avancées de cyberrésilience et de protection des données. En intégrant le portefeuille d’infrastructures d’Hitachi Vantara et les logiciels de Veeam, ces solutions permettront aux entreprises de se protéger contre les attaques de ransomware et de minimiser les temps d’arrêt.

À l’heure où les attaques de ransomware et les violations de données se multiplient, les entreprises doivent relever des défis sans précédent pour protéger leurs données critiques. Selon les conclusions du rapport Veeam Data Protection Trends Report 2024, 76 % des entreprises ont subi au moins une attaque de ransomware l’année dernière. Ces chiffres, qui devraient continuer d’augmenter, confirment la nécessité de mettre en œuvre des stratégies et des partenariats efficaces pour lutter contre ces risques croissants pour la cybersécurité.

Ce partenariat renforce la posture de cyberrésilience des entreprises soutenue par des solutions facilement déployables, indépendamment de leur parcours vers l’adoption du cloud.

La Veeam Data Platform s’intègre en toute transparence aux plateformes de stockage proposées par Hitachi Vantara (Virtual Storage Platform One, Hitachi Content Platform (HCP) et Hitachi Unified Compute Platform (UCP), par exemple) pour proposer des fonctionnalités de cyberrésilience avancées, telles que la détection des ransomwares, la restauration rapide et le stockage immuable. Cette intégration permet aux entreprises d’atteindre de meilleurs objectifs de temps de restauration (RPO — Recovery Point Objectives), tout en garantissant l’intégrité des données dans les environnements de cloud hybrides. Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, Hitachi Vantara sera également en mesure de proposer à ses clients et partenaires davantage d’outils pour répondre aux défis liés à la protection des données et à la cyberrésilience en s’appuyant sur sa stratégie de défense en profondeur à sept niveaux tout en réduisant la complexité et les coûts inhérents à la multiplication des fournisseurs.

Ce type de partenariat permet à Hitachi Vantara de proposer à ses clients des modèles de consommation qui, à l’image de la protection des données en tant que service (DPaaS — Data Protection as a Service), s’intègrent de manière transparente à l’infrastructure et aux solutions logicielles existantes. Par ailleurs, les solutions d’Hitachi Vantara s’alignent sur des cadres de cybersécurité tels que le référentiel du NIST (National Institute of Standards and Technology) pour permettre aux entreprises de protéger leurs données et leurs opérations en toute confiance et conformément à des exigences règlementaires strictes. En suivant une approche stratégique de la protection des données, les entreprises peuvent améliorer leur résilience opérationnelle et minimiser les risques de cyberattaques et de violations de données.

« Cette collaboration intervient à un moment clé pour les entreprises », observe Steve White, Program Vice President, worldwide channels and alliance research au cabinet IDC. « Dans un environnement soumis de toutes parts aux cyberrisques, ce partenariat propose des outils indispensables aux entreprises pour faire face à la complexité de la protection moderne des données et renforcent le niveau de confiance en unissant deux grandes entreprises pour créer une ligne de défense fiable face à des défis de sécurité en constante mutation. »

Cette collaboration stratégique renforce les fonctionnalités de protection des données d’Hitachi Vantara qui, en garantissant une disponibilité totale des données, contribuent à la résilience opérationnelle et à la conformité règlementaire des entreprises. Avec sa stratégie de cyberdéfense et à son portefeuille de solutions de stockage personnalisables, Hitachi Vantara modernise la protection des données de la périphérie au cœur de l’entreprise en l’intégrant de manière transparente aux solutions existantes. Des fonctionnalités telles que les sauvegardes immuables ou la protection contre les ransomwares garantissent un accès sécurisé aux données critiques, même face à des cybermenaces sophistiquées. Conjuguant plusieurs décennies d’expérience IT et un engagement sans faille en faveur de l’innovation, Hitachi Vantara est un partenaire de confiance pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur posture de cybersécurité et préserver la disponibilité continue de leurs données.