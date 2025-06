Hitachi Vantara dévoile les nouvelles fonctionnalités de Virtual Storage Platform On

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Hitachi Vantara, filiale de Hitachi, Ltd. annonce de nouvelles capacités pour Virtual Storage Platform One (VSP One), avec l’introduction de trois garanties portant sur les performances, la cyber-résilience et la durabilité. Ces engagements, adossés à des accords de niveau de service (SLA), visent à offrir aux entreprises la confiance nécessaire pour rationaliser leurs opérations, accélérer la reprise après une cyberattaque et réduire leur impact environnemental.

La gestion des infrastructures IT devient de plus en plus complexe. Les équipes informatiques doivent faire face à des processus encore largement manuels, des environnements de données silotés et des performances imprévisibles — autant de facteurs qui nuisent à l’efficacité opérationnelle et alourdissent les coûts d’exploitation.

Dans ce contexte, la cyber-résilience s’impose comme une priorité stratégique, face à la recrudescence des attaques par ransomware et aux violations de données, qui représentent des menaces critiques pour la continuité d’activité.

Selon le rapport The Hidden Cost of Downtime publié par Oxford Economics, les interruptions provoquées par des incidents cyber — notamment les ransomwares — coûtent chaque année environ 400 milliards de dollars aux entreprises du Global 2000, soit près de 9 % de leurs bénéfices annuels, illustrant l’impact financier massif des perturbations opérationnelles.

Parallèlement, à l’heure où les organisations cherchent à réduire leur empreinte environnementale, la demande s’accroît pour des solutions capables d’optimiser la consommation énergétique, de mesurer l’empreinte carbone et de réduire les coûts d’exploitation.

Les nouvelles capacités de VSP One répondent précisément aux principaux défis rencontrés par les clients : complexité excessive des environnements IT, résultats peu prévisibles et contrainte de budget et de ressources. Ces évolutions ont été conçues pour répondre aux attentes des responsables IT des ETI en quête de solutions concrètes, des clients souhaitant moderniser leur infrastructure, ainsi que des partenaires recherchant une offre simple à positionner.

Avec ces dernières évolutions, VSP One est conçu pour offrir une expérience opérationnelle proche du cloud, rendant le stockage d’entreprise plus simple à administrer et plus résilient.

Parmi les principales fonctionnalités :

• Garantie de performance

Les applications bénéficient de performances élevées et prévisibles, sans intervention manuelle, grâce à des niveaux de performance minimale garantis sur l’ensemble des plateformes VSP One Block. Cette garantie, soutenue par EverFlex, permet de répondre aux exigences des workloads. Des crédits de service sont appliqués en cas de non-respect des engagements.

• Garantie de cyber-résilience

Les organisations peuvent limiter les interruptions et les pertes de données après une cyberattaque grâce à des protections avancées, notamment les instantanés immuables et la détection de ransomware pilotée par l’IA via CyberSense.Si les données ne peuvent être restaurées, Hitachi Vantara fournit une intervention d’experts en réponse aux incidents et peut accorder un crédit pouvant aller jusqu’à 100 % du volume de stockage impacté.

• Garantie de durabilité

Aide les entreprises à suivre et à optimiser leur consommation énergétique, avec une réduction de l’empreinte carbone jusqu’à 40 %, grâce à l’architecture éco-efficiente de VSP One et à ses outils de reporting intégrés. Un SLA dédié à l’efficacité énergétique assure des gains mesurables en coûts d’exploitation et en responsabilité environnementale.

Ces nouvelles capacités viennent compléter les garanties existantes Hitachi Vantara, notamment 100% Data Availability Guarantee, qui assure un accès ininterrompu aux données critiques de l’entreprise. La garantie Hitachi Vantara Effective Capacity Guarantee offre une réduction de données de 4:1, optimisant l’efficacité du stockage en réduisant la taille des jeux de données tout en préservant les informations essentielles, limitant ainsi la redondance.

Enfin, Modern Storage Assurance Guarantee garantit une innovation continue grâce à des mises à jour perpétuelles et non disruptives : l’accès aux données reste disponible pendant la migration vers de nouveaux contrôleurs, assurant une évolution fluide de l’infrastructure sans avoir à racheter de capacité.

Contrairement aux approches fragmentées ou superposées via des couches logicielles, qui obligent à jongler avec une multitude d’API et d’outils de gestion hétérogènes, VSP One propose une plateforme unifiée et parfaitement intégrée, qui centralise la gestion des données au sein d’un écosystème simple et cohérent.