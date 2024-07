Hitachi Vantara dévoile Hitachi iQ et AI Discovery Service, des solutions pour aider les entreprises à tirer parti de l’IA

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Les premières offres Hitachi iQ sont certifiées NVIDIA DGX BasePOD et répondent à des normes strictes en matière de fiabilité et de performances.

Hitachi Vantara, filiale de Hitachi, Ltd. (TSE : 6501) spécialisée dans le stockage de données, l’infrastructure et la gestion du cloud hybride, présente les premières offres de sa gamme Hitachi iQ proposant des infrastructures, des solutions et de services pour la mise en œuvre de l’IA.

Cette première offre d’infrastructure Hitachi iQ inclut la certification NVIDIA DGX BasePOD™. Elle propose des standards de performance et de fiabilité parmi les plus élevés ; et permet aux clients de gérer manière fluide leurs applications d’IA les plus critiques. Dotée de la solution Hitachi Content Software for File, Hitachi iQ offre aux clients rapidité, efficacité et la puissance de calcul nécessaire pour accélérer et optimiser les temps d’accès aux données, à même d’améliorer les performances de leur entreprise.

Aujourd’hui, les entreprises donnent la priorité au déploiement de l’IA générative. Hitachi iQ répond ainsi à leurs besoins de développer des cas d’usage. Une récente étude menée par Enterprise Strategy Group indique que 97% des entreprises considèrent l’IA générative comme l’une de leurs 5 priorités. Cependant, malgré cet engouement, l’étude révèle également que moins de la moitié des organisations (44%) ont mis en place une approche définie et aboutie sur l’IA générative. Par ailleurs un peu plus d’un tiers des entreprises (37 %) estime que leur infrastructure et leur écosystème de données sont bien dimensionnés pour le déploiement des solutions d’IA générative.

L’obtention de la certification NVIDIA DGX BasePOD souligne l’engagement de Hitachi Vantara à fournir une infrastructure de données robuste, évolutive, performante et fiable qui prend en charge les workloads d’IA les plus avancés, afin que les clients disposent d’une base solide pour leurs projets d’IA.

« La certification NVIDIA DGX BasePOD indique non seulement que cette solution répond à des normes rigoureuses de fiabilité et de performance, mais qu’elle représente également une mise à niveau significative pour gérer la bande passante et la rapidité requises par les réseaux actuels », explique Octavian Tanase, chief product officer of Hitachi Vantara. « Hitachi iQ est conçue pour gérer les workloads d’IA les plus intenses, ce qui permet à nos clients de gérer des processus IA rapides et fluides, leur permettant d’être à la pointe. »

AI Discovery Service de Hitachi Vantara

Pour mieux accompagner ses clients dans leurs projets d’IA, Hitachi Vantara propose la solution AI Discovery Service. Elle a été conçue identifier les cas d’usage les plus intéressants, évaluer la préparation des données, déterminer le retour sur investissement et créer une feuille de route stratégique pour une mise en œuvre réussie de l’IA. Les clients peuvent choisir parmi une gamme de services de conseil en IA, allant d’un programme de découverte d’une durée de trois semaines à un programme de conseil et de démarrage d’une durée maximale de 12 semaines. Ce dernier programme inclut notamment une évaluation technologique, la définition d’un POC, la planification de la production.

« Les solutions d’IA nécessitent une combinaison d’outils, de technologies, de plateformes et d’infrastructures logicielles qui facilitent le développement, le déploiement et la gestion des modèles », ajoute Jeb Horton, senior vice president of Global Services at Hitachi Vantara. « En associant l’expertise sectorielle de Hitachi et celle des partenaires de Hitachi group comme GlobalLogic, à la gamme de solutions Hitachi iQ, l’entreprise offre des capacités d’infrastructure et de services permettant de fournir des outils personnalisés et spécifiques pour chaque secteur. »

« Les entreprises de tous secteurs cherchent à construire une plateforme d’IA pour transformer leurs données brutes en données exploitables », précise Tony Paikeday, senior director of DGX systems au sein de NVIDIA. « L’association de solutions qui s’appuient sur la plateforme et le logiciel DGX de NVIDIA combinée à l’expertise de Hitachi Vantara en matière de découverte et de planification de l’IA, permettront aux clients de disposer de modèles de fondation pour développer et améliorer leurs capacités en matière d’IA générative. »

Hitachi possède une solide expertise des technologies IT (technologies de l’information) et OT (technologies opérationnelles) dans des secteurs tels que le transport ferroviaire, l’énergie et l’industrie manufacturière. Hitachi est leader de l’intégration de l’infrastructure IT et des applications métiers. Disponible à travers plusieurs modèles, Hitachi iQ offre aux clients des mécanismes pour utiliser l’infrastructure de données dont ils ont besoin, tout en améliorant les performances on-premise et en offrant un meilleur retour sur investissement.

Les solutions Hitachi iQ et IA Discovery Service sont disponibles dans le monde entier.