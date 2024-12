Hitachi Vantara devient partenaire de Virtana

décembre 2024 par Marc Jacob

Alors que les organisations adoptent des architectures de cloud hybride, elles se heurtent à des défis liés à la gestion d’environnements informatiques complexes, ce qui entraîne une hausse des coûts et des inefficacités opérationnelles. D’après Enterprise Strategy Group (ESG), 45 % des entreprises intensifient l’adoption de l’automatisation IT et des solutions AIOps pour accélérer et optimiser leurs opérations, et la même proportion augmentent également leurs recrutements dans l’IT pour répondre à ces nouvelles exigences. Les approches traditionnelles manquent souvent de visibilité et d’automatisation pour relever efficacement ces défis.

En combinant des insights pilotés par l’IA avec des capacités avancées d’IaaS, Hitachi Vantara et Virtana simplifient les opérations tout en réduisant les coûts. Cette synergie permet aux entreprises d’améliorer leur efficacité et leur agilité dans le cloud, tout en optimisant l’utilisation des ressources disponibles.

La nouvelle génération du portefeuille Hitachi EverFlex IaaS propose une gamme complète de solutions cloud hybrides, à la fois évolutives et rentables, conçues pour répondre aux besoins des entreprises modernes. Parmi les fonctionnalités phares de cette offre avancée, on retrouve EverFlex Control, un portail centralisé en mode SaaS (Software-as-a-Service) permettant une gestion intégrée des infrastructures. Cet outil offre une visibilité en temps réel sur les données et automatise le dimensionnement des ressources, permettant aux organisations d’optimiser leurs coûts tout en gérant efficacement leurs opérations IT.

En associant les fonctionnalités d’EverFlex Control aux insights basés sur l’IA de la Virtana Platform, les clients accèdent à une vue d’ensemble complète de leur infrastructure hybride. Cette intégration favorise un dimensionnement adaptatif et une automatisation avancée, permettant aux entreprises de mieux gérer les complexités de leurs environnements de cloud hybride.

La collaboration entre Hitachi Vantara et Virtana offre une multitude d’avantages :

• Efficacité des infrastructures IT et optimisation des coûts : Exploitation des données pilotées par l’IA pour identifier les inefficacités, réduire les coûts et maximiser le retour sur investissement (ROI).

• Observabilité avancée : Une couverture étendue des différents types d’infrastructures, offrant une solution complète adaptée à un large éventail de besoins du marché.

• Accélération des initiatives numériques : Simplification de la gestion du cloud hybride pour réduire le temps de mise sur le marché des nouvelles applications et services.

• Amélioration de l’efficacité opérationnelle : Automatisation des tâches répétitives, permettant aux équipes IT de se concentrer sur des projets stratégiques.

• Agilité et évolutivité accrues : Capacité à s’adapter rapidement aux besoins changeants des entreprises tout en garantissant des performances optimales et une utilisation efficace des ressources.