"HID Seos® Essentials Bundle" est lancé

mai 2024 par Marc Jacob

HID annonce la disponibilité de sa nouvelle offre globale HID Seos Essential, qui permet aux petites et moyennes entreprises (PME) en Europe de bénéficier d’un contrôle d’accès avancé dans une solution packagée tout-en-un qui simplifie l’installation et le déploiement.

Grâce à l’excellence de HID en matière de sécurité depuis plus de 30 ans, cette nouvelle offre combine les dernières technologies de contrôle d’accès afin d’offrir une sécurité optimale et une expérience utilisateur améliorée à un coût très concurrentiel.

La nouvelle offre comprend les éléments suivants :

1. Contrôle d’accès simplifié : HID Seos Essentials propose une solution complète incluant un lecteur et des identifiants préprogrammés, compatible avec HID Mobile Access. Une solution simple et polyvalente adaptée pour les plus petites structures.

L’offre comprend un lecteur HID Signo Express de nouvelle génération, sécurisé et certifié par un organisme indépendant, qui est facile à installer à l’aide d’un simple terminal et d’une connexion Wiegand. Il s’agit d’une alternative plus sûre et plus rentable que les identifiants basés sur le CSN, qui peuvent être facilement clonés et violés.

Compatible avec tous les systèmes PACS standard, cela signifie que les PME ont une flexibilité totale quant au type d’identifiant qu’elles utilisent - cartes PVC traditionnelles préprogrammées, porte-clés ou même la toute dernière solution pour smartphone, HID Mobile Access - et au contrôleur d’accès de leur choix.

2. Une sécurité de premier ordre pour les petits budgets : La nouvelle offre permet aux PME une optimisation de leur investissement en matière de sécurité grâce à une solution adaptée aux contraintes budgétaires de la plupart des entreprises de cette taille, sans compromis sur la qualité ou l’efficacité du système de contrôle d’accès.

3. Une facilité de commande, d’installation et de gestion : Pour aider les distributeurs et les intégrateurs, le nouveau pack est livré avec un numéro de commande unique pour faciliter la gestion des commandes. Les badges de l’offre Seos Essentials sont préprogrammés avec un numéro de sécurité unique. Les déploiements se font ainsi en toute transparence, ce qui permet aux partenaires commerciaux d’économiser du temps et de l’argent, et la maintenance est minimale grâce à la fiabilité éprouvée des appareils HID.

Le nouveau HID Seos Essentials Bundle est disponible à la vente dès maintenant.