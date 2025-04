Hexatrust lance l’HexaSwitch

avril 2025 par HEXATRUST

Pour la 8ᵉ année consécutive, Hexatrust était le partenaire principal du Forum InCyber 2025 (FIC), l’évènement de référence en matière de sécurité et de confiance numérique, qui s’est déroulé du 1er au 3 avril à Lille, et a réuni plus de 18 000 participants et 700 exposants issus de 90 pays partenaires. Pour cette nouvelle édition, Hexatrust était présents en forces : 88 entreprises adhérentes parmi les exposants et deux pavillons dédiés sur 560m2, qui représentaient un village du made in Europe, permettant de découvrir l’éventail des solutions souveraines, de faire rayonner la filière française de cybersécurité et du cloud de confiance, et d’impulser l’HexaSwitch.

Groupement français des acteurs européens du numérique de confiance, Hexatrust a eu l’honneur d’accueillir et de présenter certaines pépites de l’écosystème numérique à plusieurs délégations ministérielles, notamment celle de Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, et celle de Madame Clara Chappaz, secrétaire d’État chargée de l’Intelligence Artificielle et du Numérique. Une délégation de parlementaires français a également été reçue sur le pavillon, ainsi que le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères de Pologne et le ministre de la Justice des Pays-Bas.

Par ailleurs, Jean-Noël de Galzain a représenté l’association et la filière lors de la session plénière principale "Reconstruire la confiance" puis à la plénière “Zero Trust, le nouveau paradigme”. Au cours de ces prises de parole, le Président d’Hexatrust a porté la voix de la filière en appelant les pouvoirs publics en France et en Europe à favoriser les acteurs européens dans la commande publique et proposant un plan d’investissements fléchés. Thierry Leblond, pilote du GT Zero Trust de l’association, est quant à lui intervenu lors de la table-ronde “Zero Trust : les clés d’une mise en œuvre réussie”. L’occasion de revenir sur le Livre Blanc sur le Zero Trust publié par l’association le 19 mars dernier.

Le Forum InCyber 2025, le temps de l’HexaSwitch pour les acteurs publics et privés

Le Forum InCyber 2025 intervenait dans un contexte particulier pour la filière française et européenne, entre tensions géopolitiques croissantes, remises en cause du cadre réglementaire - notamment le Data Privacy Framework - et transposition des directives DORA, NIS 2 et REC dans le droit français.

Afin d’accompagner les acteurs publics et privés, Hexatrust a également présenté l’HexaSwitch afin de faciliter le passage sur des solutions souveraines grâce à l’HexaDiag et l’HexaSearch. Le premier est un service d’autodiagnostic gratuit permettant à toute organisation (TPE, PME, collectivités...) d’évaluer de manière autonome sa maturité cyber. Fondé sur le Guide des TPE/PME de l’ANSSI, l’outil délivre instantanément un rapport personnalisé et des recommandations adaptées à leurs besoins cyber. Tout ceci sur une plateforme totalement automatisée et sécurisée. Le second, l’HexaSearch, est intégré au site de l’organisation, ce moteur de recherche innovant permet d’identifier instantanément des alternatives souveraines aux solutions extra-européennes.

"Avec HexaDiag et HexaSearch, nous concrétisons notre mission d’accompagnement des organisations vers plus de résilience et de souveraineté numérique. Nous voulons aider les organisations et les entreprises à se mettre en conformité avec les réglementations existantes et en cours d’adoption, avec des solutions numériques de cloud, de cybersécurité et d’IA crédibles et performantes qui existent au sein de l’écosystème français et européen. Nous croyons que dans le contexte actuel, il est essentiel de favoriser leur visibilité et leur utilisation. Surtout, nous sommes fiers de montrer que la souveraineté numérique n’est pas qu’un slogan, mais bien une réalité industrielle, économique, portée par une filière ambitieuse et résolue à accompagner tous ceux qui le souhaitent vers un numérique sécurisé, résilient, de confiance, et conforme à nos valeurs”, a déclaré Jean-Noël de Galzain, Président d’Hexatrust.

Hexatrust donne rendez-vous aux Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de confiance le 9 septembre

Dans un contexte de questionnement autour de l’indépendance stratégique européenne en matière numérique, Forum InCyber 2025 était aussi l’occasion pour Hexatrust et ses adhérents de lancer la 11ème édition des Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de Confiance (UECC), qui auront lieu le 9 septembre prochain à Station F, autour du thème Faire l’histoire ou la subir. Une réponse à l’appel, le 5 mars dernier, d’Emmanuel MACRON à “maîtriser notre destin” pour devenir “plus indépendant” et reprendre le contrôle de notre destin numérique.

Les plénières de la matinée, “Souveraineté et performance : avons-nous raison d’y croire ?” et “Et si protéger vos données renforçait aussi votre compétitivité ?”, seront animées par Thomas PAGBE d’ITforBusiness. Florent KIRCHNER, Directeur du Pôle Souveraineté Numérique SGPI, Joffrey CÉLESTIN-URBAIN, nouveau Président du Campus Cyber, et Fabrice BRU, Président du Cesin et directeur de la cybersécurité Stime ont déjà confirmé leur participation. Un RETEX du lancement de 17Cyber autour de Jérôme NOTIN, Directeur Général Cybermalveillance.gouv.fr et du Capitaine Sébastien POSSÉDÉ, Chef de la compagnie numérique Gendarmerie Nationale, concluera la première partie de journée.

L’après-midi sera quant à elle dédiée aux table-rondes thématiques, traitant des enjeux du numérique en santé, de la cybersécurité et du cloud au service de l’innovation publique ou encore l’OT dans l’industrie ainsi que les risques de cybersécurité dans l’IA autour d’invités de marque : Philippe CHAVANNE, RSSI CHU de Brest et du GHT de Bretagne Occidentale, le sénateur Vanina PAOLI-GAGIN, Pauline VERMOREL, RSSI Industrielle de Framatome ou encore Sarah PLATTEAU, Coordinatrice opérationnelle IA Gendarmerie Nationale.

Avec plus de 70 exposants et de 1000 visiteurs attendus, des invités de marque et des temps d’échange autour des grands enjeux du moment, les UECC 2025 s’imposent comme l’évènement phare de la rentrée de la filière afin de faire avec les acteurs, publics comme privés, l’HexaSwitch.

À propos d’HEXATRUST

Fondé en 2013, HEXATRUST est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées HEXATRUST répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’HEXATRUST œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber.

http://www.hexatrust.com/