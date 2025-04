HEXATRUST lance HexaDiag et HexaSearch

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

À l’occasion de l’ouverture du Forum In Cyber 2025, dont il est partenaire principal pour la 8ᵉ année consécutive, HEXATRUST annonce le lancement de deux outils gratuits destinés à accompagner les organisations dans leur transition vers des solutions numériques sécurisées et souveraines : HexaDiag et HexaSearch.

Aider les organisations à s’y retrouver face à l’accumulation réglementaire…

Alors que de nombreuses réglementations cyber (NIS2, DORA, CRA, REC…) doivent entrer en vigueur à plus ou moins brèves échéances, et avec elles leurs lots de règles et d’objectifs parfois très éloignés, HEXATRUST renforce son engagement à mettre la cybersécurité dans les mains de tous en lançant l’HexaDiag. Ce service d’autodiagnostic gratuit permet à toute organisation (TPE, PME, collectivités...) d’évaluer de manière autonome sa maturité cyber, en 15 minutes. Fondé sur le Guide des PME/TPE de l’ANSSI, l’outil délivre instantanément un rapport personnalisé et des recommandations adaptées à leurs besoins cyber. Tout ceci sur une plateforme totalement automatisée et sécurisée.

… et les aider à switcher vers des solutions sécurisées et de confiance

Mais l’HexaDiag dépasse la fonction d’autodiagnostic. Dans un contexte géopolitique où l’importance de s’équiper avec des solutions numériques de confiance n’a jamais été aussi importante, la plateforme propose aux organisations une mise en relation avec des experts et solutions souveraines adaptées, pour élever leur niveau de sécurité et les accompagner.

Cette ambition, mettre en relation ceux qui utilisent au quotidien des solutions numériques avec les acteurs français et européens qui les développent, est au cœur de l’autre outil lancé par HEXATRUST à l’occasion du Forum In Cyber, l’HexaSearch. Intégré au site de l’organisation, ce moteur de recherche innovant permet d’identifier instantanément des alternatives souveraines aux solutions extra-européennes. HexaDiag et HexaSearch s’imposent donc comme des outils essentiels pour les organisations souhaitant reprendre le contrôle de leur chaîne de valeur numérique.