Hewlett Packard Enterprise renforce son portefeuille de réseaux alimentés par l’IA et axés sur la sécurité

septembre 2024 par Marc Jacob

Hewlett Packard Enterprise annonce le renforcement de son portefeuille de réseaux alimentés par l’IA et axés sur la sécurité, avec l’introduction de fonctionnalités de détection et de réponse réseau (NDR) basées sur l’analyse comportementale, disponibles via HPE Aruba Networking Central.

HPE améliore également son approche ZTNA basée sur le cloud en l’étendant aux réseaux locaux. Cette fonctionnalité de périphérie locale permet d’appliquer les mêmes politiques de contrôle d’accès définies pour le cloud directement sur les campus et les centres de données, offrant une expérience utilisateur homogène et une application cohérente, quel que soit l’emplacement de l’utilisateur ou la méthode de connexion.

La nouvelle solution NDR exploite la télémétrie du datalake de HPE Aruba Networking Central pour entrainer et déployer des modèles d’IA afin de surveiller et de détecter toute activité suspecte dans les appareils IoT vulnérables, qui jouent un rôle crucial dans la prise en charge des processus métier critiques. Alors que l’IoT offre des opportunités aux entreprises pour former et activer des modèles d’IA générative, la nécessité de détecter les anomalies dans les modèles de trafic réseau, l’état de la connexion ou les attributs dynamiques des appareils devient tout aussi cruciale pour prévenir les compromissions.

Pour accélérer la réponse aux menaces, HPE Aruba Networking Central combine la détection des attaques à de nouvelles recommandations de politiques pour protéger contre les menaces en interceptant les attaques potentielles. Pour s’assurer que les recommandations ne perturbent pas les opérations réseau, les équipes peuvent également prévisualiser les changements apportés à leurs politiques de sécurité avant leur mise en œuvre dans le cadre de leur flux de travail d’application et de réponse.

« Les entreprises ont besoin de solution de détection et de réponse comportementale du réseau alimentées par l’IA, de politiques de sécurité universelles et d’une application de la périphérie au cloud pour protéger les utilisateurs, les appareils et les applications à l’échelle - un enjeu majeur alors que les actifs de l’IA dans toute l’entreprise deviennent des cibles d’attaque », a déclaré Maribel Lopez, fondatrice et analyste de l’industrie chez Lopez Research.

Ces nouveaux outils viennent compléter le portefeuille de sécurité de HPE Aruba Networking, après les solutions dévoilées lors de la RSA Conference en mai, qui comprenaient des capacités d’observabilité et de surveillance de la sécurité alimentées par l’IA au sein de HPE Aruba Networking Central, et le premier pare-feu SSE-as-a-service de l’entreprise. Lors de la conférence, HPE Aruba Networking a également été reconnu comme l’un des "Coolest Cybersecurity Products at RSAC 2024".