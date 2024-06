Hewlett Packard Enterprise élargit ses offres de cloud hybride avec une nouvelle offre de virtualisation pour son portefeuille d’offres de cloud privé

juin 2024 par Marc Jacob

Hewlett Packard Enterprise élargit ses offres de cloud hybride avec une nouvelle offre de virtualisation pour son portefeuille d’offres de cloud privé. Elle combine un hyperviseur KVM ("kernel-based virtual machine") open-source avec le logiciel innovant d’orchestration de clusters de HPE, afin de soutenir la haute performance et la disponibilité requises pour les charges de travail d’entreprise exigeantes. Les clusters de virtualisation sont gérés via un plan de contrôle basé sur le cloud, ce qui supprime la nécessité de dédier des ressources précieuses à la gestion sur site. De plus, la capacité de virtualisation de HPE est conçue pour rester hautement disponible, même lorsqu’elle est déconnectée du cloud.

L’offre de virtualisation de HPE est proposée dans le cadre d’une solution de cloud privé entièrement intégrée, reposant sur les capacités de calcul, de mise en réseau et de stockage de pointe de HPE. Les clients qui adoptent les offres de cloud privé avec la pile de virtualisation de HPE bénéficieront d’une expérience de gestion aussi simple qu’intuitive. Cela inclut les opérations automatisées Day 0, Day 1+, le provisionnement de VM en deux clics avec protection des données intégrée, et la gestion automatisée du cycle de vie.

Les clients bénéficieront également de tous les avantages de la plateforme HPE Alletra Storage MP, qui offre des performances élevées pour les charges de travail à forte intensité de données ainsi qu’une réduction des données très efficace. HPE Alletra Storage MP d’adapter rapidement et de façon optimale ses charges de travail, et étend désormais la réplication des données au cloud public grâce à ses capacités de stockage défini par logiciel (SDS). Grâce aux services consultatifs, professionnels et l’infogérance de HPE, les clients peuvent se protéger davantage contre les risques opérationnels et technologiques tout en devenant rentable plus rapidement.

Les offres de cloud privé HPE permettent à la fois des charges de travail virtualisées ainsi que des charges de travail cloud-natives et d’IA, avec une prise en charge des machines virtuelles, des conteneurs et du bare metal. Les entreprises qui choisissent ces offres bénéficient d’une intégration native avec les services de cloud hybride HPE tels que la protection des données et la cyber résilience (Zerto, une société de Hewlett Packard Enterprise), la gestion des opérations informatiques alimentée par l’IA (OpsRamp, une société de Hewlett Packard Enterprise), ainsi que des intégrations tierces de premier plan. Tous ces éléments sont fournis dans le cadre d’un modèle de gestion du cloud unifié, basé sur une plateforme, par le biais du cloud HPE GreenLake.

HPE est le premier fournisseur à proposer une suite complète de fonctionnalités de cloud hybride

Avec l’ajout de sa nouvelle technologie de virtualisation, HPE devient le premier fournisseur à offrir une suite complète de capacités et de services sur l’ensemble de la pile technologique du cloud hybride. Cela comprend :

• Infrastructure de cloud privé modulaire avec automatisation alimentée par IA.

• Virtualisation et segmentation du réseau avec HPE Aruba Networking.

• Mobilité des données avec une expérience unifiée à travers le cloud privé & public, en s’appuyant sur le HPE Alletra Storage MP.

• Ensemble complet de moteurs d’exécution (machines virtuelles, conteneurs, bare metal) et de frameworks d’IA.

• Services cloud multi-cloud et multi-fournisseurs pour la gestion des opérations informatiques (OpsRamp), la protection des données et la cyber-résilience (Zerto), ainsi que le reporting sur le développement durable (Sustainability Insights Center).

• Plan de contrôle unifié du cloud, basé sur une plateforme (HPE GreenLake).

• Services consultatifs et professionnels, services gérés et services financiers

Jusqu’à 5 fois plus d’économies sur le TCO1 (coût total de possession) grâce à une approche "hybrid by design" en trois étapes

Les entreprises peuvent réaliser jusqu’à 5 fois plus d’économies sur leur TCO1 en adoptant les solutions de cloud privé HPE pour moderniser leur parc informatique virtualisé. Ainsi, HPE a mis en place une approche holistique en trois étapes :

1. Optimiser - Tirer parti de HPE Cloud Physics pour dimensionner l’empreinte de virtualisation du client et bénéficier des avantages architecturaux des solutions de cloud privé pour optimiser le TCO.

2. Moderniser - S’associer à HPE Services pour accélérer l’adoption de plateformes cloud-natives et d’IA, en s’appuyant sur les capacités de HPE telles que la migration de données Zerto, les capacités de conteneurisation et de virtualisation de HPE, les solutions tierces et les partenaires de Cloud public de HPE.

3. Simplifier - Faciliter la gestion d’environnements multiples à travers les Clouds privés et publics en tirant parti de l’expérience d’exploitation unifiée de la plateforme Cloud HPE GreenLake et des services de Cloud hybride nativement intégrés de HPE qui sont multi-fournisseurs et multi-cloud par conception.