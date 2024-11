Hewlett Packard Enterprise annonce son nouveau portefeuille d’infrastructures de calcul haute performance (HPC)

novembre 2024 par Marc Jacob

Hewlett Packard Enterprise annonce son nouveau portefeuille d’infrastructures de calcul haute performance (HPC) et d’intelligence artificielle. Ce portefeuille comprend les solutions HPE Cray Supercomputing EX ainsi que deux systèmes optimisés pour l’apprentissage des grands modèles de langage (LLM), le traitement du langage naturel (NLP) et les modèles multimodaux. Conçues pour accélérer la recherche scientifique et l’innovation, ces nouvelles solutions de supercalculateurs s’adressent aux entreprises du monde entier.

HPE Cray Supercomputing EX : un portefeuille de solutions HPC de pointe

HPE propose certains des supercalculateurs parmi les plus rapides et économes en énergie du marché. Basées sur l’architecture HPE Cray Supercomputing EX, ces nouvelles solutions sont spécialement conçues pour les instituts et gouvernements développant des initiatives d’IA souveraines. Le portefeuille est basé sur une architecture de système de refroidissement 100% liquide direct et sans ventilateur et couvre chaque couche des solutions de supercalculateur de HPE, y compris les nœuds de calcul, la mise en réseau et le stockage, qui sont complétés par une nouvelle offre logicielle.

• HPE Cray Supercomputing EX4252 Gen 2 Compute Blade : Capable de fournir jusqu’à 98 304 cœurs dans une seule armoire, cette lame de calcul offre un puissant système à une unité de rack, grâce à huit processeurs AMD EPYC™ de 5e génération, permettant un calcul haute densité dans un même espace. Disponible au printemps 2025.

• HPE Cray Supercomputing EX154n Accelerator Blade : Capable d’accueillir 224 GPU NVIDIA Blackwell dans une seule armoire, cette lame accélère les charges de travail de supercalculateur. Equipée du NVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4 Supership, chaque Accelerator Blade contient quatre GPU Blackwell connectés par NVIDIA NVLink™ et unifiés avec deux CPU NVIDIA Grace via NVIDIA NVLink-C2C.

• HPE Slingshot Interconnect 400 : La nouvelle génération de la gamme d’interconnexions exascales de HPE offre des contrôleurs d’interface réseau (NIC), des câbles et des commutateurs à des vitesses de 400 Go/s tout en proposant des fonctionnalités telles que la gestion automatisée de la congestion et le routage adaptatif pour une latence ultra-faible, idéale pour les grandes charges de travail. Cette nouvelle version de HPE Slingshot sera disponible pour les clusters HPE Cray dès l’automne 2025.

• HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000 : Ce système de stockage double les performances d’entrée/sortie pour les supercalculateurs. Basé sur le système de fichiers open source Lustre et permet une meilleure utilisation des nœuds de calcul basés sur le CPU et le GPU en réduisant le temps d’inactivité pendant les opérations d’entrée/sortie. Disponible début 2025.

• HPE Cray Supercomputing User Services Software : Ce logiciel améliore l’expérience utilisateur lors de l’exécution de charges de travail intensives, en optimisant l’efficacité du système et la gestion de l’énergie. Disponible dès maintenant.

HPE ProLiant Compute XD : des serveurs pour l’entraînement et le réglage des modèles d’IA

HPE introduit également une nouvelle gamme de serveurs conçus pour les grandes entreprises et fournisseurs de services qui développent leurs propres modèles d’IA. Les serveurs HPE ProLiant Compute XD s’appuient sur l’expertise de l’entreprise en matière d’installation et de déploiement de grands systèmes d’IA. Des services HPE optionnels sont disponibles pour prendre en charge la construction, la personnalisation, l’intégration, la validation et le test complet de la solution au sein de l’usine de fabrication de pointe de HPE afin d’accélérer le déploiement sur site.

Disponible uniquement sur les serveurs HPE ProLiant Compute, la technologie de gestion HPE Integrated Lights-Out (iLO) permet à certaines personnes autorisées d’accéder à distance aux serveurs hors- bande, améliorant ainsi la sécurité par rapport à l’accès intra-bande.

• Serveur HPE ProLiant Compute XD680 : Conçu pour les charges de travail exigeantes, ce serveur refroidi par air intègre huit accélérateurs Intel® Gaudi® 3 AI dans un châssis compact. Disponible en décembre 2024.

• Serveur HPE ProLiant Compute XD685 : Cette version, axée sur les performances et l’efficacité énergétique, est équipée de huit GPU NVIDIA H200 SXM Tensor Core ou NVIDIA Blackwell et bénéficie du refroidissement liquide de HPE pour optimiser le refroidissement des GPU et CPU. La version avec NVIDIA HGX H200 sera disponible début 2025.

Une version du serveur HPE ProLiant Compute XD685 avec huit accélérateurs AMD Instinct™ MI325X et deux CPU AMD EPYC™ a déjà été annoncée en octobre. Les serveurs HPE ProLiant Compute XD font partie des offres complètes de HPE en matière d’IA, qui comprennent notamment HPE Private Cloud AI et les serveurs HPE ProLiant Compute DL.

HPE continue d’innover pour répondre aux besoins des clients en matière de calcul haute performance, en appui au développement de nouveaux modèles d’IA qui favorisent la recherche scientifique.