Hewlett Packard Enterprise annonce l’expansion de HPE Aruba Networking Central

septembre 2024 par Marc Jacob

Hewlett Packard Enterprise annonce l’expansion de HPE Aruba Networking Central, sa solution de gestion de réseau sécurisée et alimentée par l’IA, avec de nouvelles perspectives et capacités qui incluent l’intégration d’OpsRamp pour une visibilité étendue des périphériques réseau de fournisseurs tiers tels que Cisco, Juniper Networks et Palo Alto Networks (liste non exhaustive).

Les nouvelles fonctionnalités de HPE Aruba Networking Central comprennent également un moteur de configuration des périphériques réseau amélioré, une observabilité réseau étendu et des optimisations générées par IA, basées sur la télémétrie des architectures des utilisateurs de Central, sans cesse en expansion et du plus grand lac de données dédié au réseau, au monde. Le nombre de remontées auxquelles accède l’IA englobe désormais les informations télémétriques venant de plus de 1,6 milliard d’appareils uniques, connecté à 4,6 millions de matériels actifs réseau. Cet énorme apport d’informations permet d’augmenter les performances de manière prédictive, à partir de changements de configuration spécifiques, de simulations d’activation de fonctions de sécurité et d’optimisations du réseau en vue de générer des économies énergétiques, de garantir l’expérience des utilisateurs et de renforcer les politiques de sécurité.

La surveillance des appareils tiers, intégrée depuis l’acquisition d’OpsRamp par HPE en 2023 , offre une visibilité sur les points d’accès, les commutateurs, les routeurs et les pares-feux des principaux fournisseurs, améliorant ainsi la maintenance prédictive dans des environnements divers et hétérogènes. Cette nouvelle option permet de réduire les angles morts et d’accélérer les tâches courantes de surveillance de l’état de santé et de dépannage du réseau. La nouvelle ergonomie façon « système solaire » et « rayon de soleil » de l’interface HPE Aruba Central, permettent une découverte plus rapide et pragmatique de la topologie ainsi que des informations inhérentes a cette dernière. L’ajout de la fonction « capsule temporelle » permet aux opérateurs de visualiser l’état du réseau, d’un site, d’un appareil, d’un IoT, à tout moment, minute par minutes, sur les 7 derniers jours glissants.

HPE Aruba Networking Central a également étendu ses capacités en terme de Digital Experience Monitoring (DEM – gestion de l’expérience utilisateur) avec l’intégration native d’outil comme HPE Aruba Networking User Experience Insight (UXI) qui apporte à l’IA une nouvelle source d’information sur la qualité d’utilisation perçu par les usagers du réseau. UXI, qui peut être installer dans des environnement HPE Aruba Networking ou non, permet de surveiller en continu le respect des niveaux de service (SLA) attendu, de l’utilisateur à l’application, dans une seule et même interface.

Pour rationaliser davantage la configuration des réseaux et la rendre efficiente à grande échelle, HPE Aruba Networking Central comprend maintenant l’ajout d’un modèle de configuration commun, d’une approche de développement pour l’automatisation via API, de nouvelles capacités de configurations hiérarchiques, une gestion plus fine de la géolocalisation en intérieur et de 90 nouvelles API.

Toutes ces améliorations optimisent considérablement le temps, les efforts consacrés à la planification, au déploiement, à la gestion, au dépannage et à l’optimisation des réseaux.

Plus tôt cette année, HPE Aruba Networking a annoncé l’augmentation de ses capacités de gestion de réseau AIOps en intégrant de multiples grands modèles d’apprentissage (LLM) et d’IA générative (GenAI) au sein de HPE Aruba Networking Central. En 2024, HPE a également introduit de nouvelles fonctionnalités d’observabilité, de surveillance et de sécurité alimentées par l’IA pour aider à faire face aux risques de sécurité de l’IoT. En outre HPE Aruba Networking Central, intègre des capacités de détection et de réponse réseau (NDR) basées sur l’analyse comportementale dynamique des éléments connectés au réseau.

Les fonctionnalités AI Networking de HPE Aruba Networking Central seront disponibles en avant-première publique à partir d’octobre 2024. La surveillance d’appareils tiers, l’intégration d’UXI et certaines fonctionnalités de configuration d’appareils seront ajoutées à l’accès public avant la fin de l’année 2024.

HPE Aruba Networking Central est une solution cloud de gestion de réseau étendue, vendue en tant que SaaS et qui peut être également incluse dans un abonnement HPE GreenLake for Networking (NaaS) disponible via la plateforme HPE GreenLake.