Hewlett Packard Enterprise annonce de nouvelles solutions destinées au commerce de détail

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Hewlett Packard Enterprise annonce de nouvelles solutions destinées à moderniser le commerce de détail en combinant connectivité sécurisée et informatique en périphérie. Ces innovations visent à optimiser l’expérience client et à améliorer l’efficacité opérationnelle tout en renforçant la sécurité des appareils IoT, un enjeu majeur pour le retail.

Lors du salon NRF’25 Retail’s Big Show, HPE Aruba Networking a dévoilé son portefeuille de solutions adaptées au commerce de détail, démontrant comment une connectivité fiable et sécurisée peut transformer l’ensemble des opérations, du back-office à la devanture des magasins.

Un portefeuille de solutions pour le retail

Parmi les nouveautés présentées par HPE, plusieurs produits et fonctionnalités se distinguent :

• Cellular Bridge HPE Aruba Networking 100 Series : une solution WAN facile à déployer, offrant une connectivité primaire ou de secours en cas de panne ou d’absence de réseaux à fibre optique ou à large bande. Idéal pour les points de vente pop-up et les déploiements rapides, il garantit la continuité des services critiques tels que le traitement des paiements.

• Commutateur HPE Aruba Networking CX 8325H : ce modèle compact à 18 ports s’intègre dans des espaces restreints, nécessitant peu de ressources énergétiques. Couplé au serveur HPE ProLiant DL145 Gen11, il assure des performances optimales pour les applications edge.

• Points d’accès sans fil HPE Aruba série 750 : conçus pour sécuriser et traiter les données IoT en temps réel, ces appareils alimentent les applications retail basées sur l’IA tout en renforçant la sécurité.

• HPE Aruba Networking Central AI Insights : cette technologie intelligente améliore les performances des réseaux Wi-Fi extérieurs tout en détectant les comportements IoT inhabituels pouvant indiquer des violations de sécurité.

Sécuriser l’IoT dans le retail

Avec l’explosion des appareils IoT, le commerce de détail est confronté à des cyber-risques accrus. Les points d’accès HPE Aruba Networking offrent une plateforme de connectivité sécurisée pour gérer une large variété d’appareils IoT, tels que les caméras, les étiquettes électroniques ou les capteurs.

Grâce aux algorithmes avancés d’HPE Central AI Insights, les anomalies dans les flux IoT sont détectées en temps réel, permettant une réponse proactive pour garantir la sécurité et maintenir une expérience client optimale.

Les nouvelles solutions simplifient également la gestion à distance des environnements réseaux distribués, avec une intégration fluide à HPE GreenLake Cloud et au portefeuille edge computing de HPE.

Extension des outils IoT et des partenariats stratégiques

HPE a élargi son tableau de bord des opérations IoT et son portail des partenaires IoT, fournissant aux détaillants un accès à des applications tierces pour optimiser leurs opérations.

À NRF’25, plusieurs partenaires stratégiques ont présenté leurs nouvelles solutions :

• Hanshow : étiquettes électroniques (ESL) interactives pour une gestion optimisée des magasins et une meilleure expérience client.

• Simbe : robot autonome capable de scanner les rayons pour le suivi des stocks et la précision des prix.

• SOLUM : solutions d’étiquetage numérique et de signalisation électronique pour des installations intelligentes.

• VusionGroup : technologies de vision informatique et gestion des actifs IoT.

• Zebra Technologies : dispositifs portables, scanners RFID et capteurs environnementaux, soutenant les stratégies omnicanales.