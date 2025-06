Hermitage Solutions distribue Aryaka

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

‏L’adoption rapide du travail hybride, la migration vers le cloud et l’explosion des applications distribuées ont créé des défis sans précédent pour les infrastructures réseau et de sécurité traditionnelles. Le ‏‏SASE unifié en tant que service d’Aryaka‏‏, une plateforme cloud-native unique, adresse directement ces enjeux en combinant les fonctionnalités SD-WAN et de sécurité avancée (ZTNA, FWaaS, SWG, CASB, IPS). Cette convergence offre une simplicité opérationnelle, une performance optimisée et une posture de sécurité renforcée pour les entreprises de toutes tailles.‏

‏

‏Grâce à cette nouvelle offre, les partenaires d’Hermitage Solutions pourront :‏

●‏Différencier leur offre‏‏ avec une solution SASE unifiée en tant que service ‏

●‏Adresser les besoins critiques‏‏ de leurs clients en matière de connectivité sécurisée et performante, y compris l’accélération des applications multi-cloud et SaaS.‏

●‏Développer de nouvelles sources de revenus‏‏ avec une technologie à forte valeur ajoutée et des options de déploiement flexibles (autogéré, cogéré ou géré par Aryaka).‏

●‏Bénéficier du support et de l’expertise‏‏ d’Hermitage Solutions pour la vente et le déploiement des solutions Aryaka.‏

‏

‏