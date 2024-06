HeadMind Partners lance un LLM spécialisé sur la cybersécurité, MindHead.Cyber

juin 2024 par Marc Jacob

Pour réaliser MindHead.Cyber, son propre modèle sur la cybersécurité, HeadMind Partners s’est d’abord doté des puissances de calcul (12 GPU H100) et des données spécifiques à ce domaine, à savoir l’équivalent de plus de 20 milliards de tokens, soit 40 millions de pages de livres issues de documents de référence (ANSSI, CNIL, ENISA, NIST…). La connaissance précise des enjeux liés à la data, aux modèles algorithmiques et aux infrastructures de son équipe composée de +50 ingénieurs & PhD IA formés dans les meilleures institutions, a permis à HeadMind Partners d’affiner l’efficience et la performance de son processus d’entraînement de modèles. Qualifiée par l’ANSSI, l’expertise en cybersécurité du cabinet a servi à évaluer et corriger le modèle lors des phases d’entraînement et à intégrer dès la conception de la solution MindHead.Cyber les exigences de sécurité. Aujourd’hui, le modèle MindHead.Cyber est capable de fournir des explications précises en matière de sécurité numérique tant aux experts cyber qu’à tous les collaborateurs de la société, et ce tout en tenant compte de l’environnement de l’entreprise. « En se dotant de MindHead.Cyber, une solution IA autonome et souveraine, une entreprise va diffuser ses exigences de sécurité de manière instantanée et ainsi renforcer l’action « sécurité » de chacun de ses collaborateurs. Levant ainsi les freins de la complexité des sujets et la pénurie d’experts techniques. » Guy-Hubert Bourgeois, Président Directeur Général HeadMind Partners

Fort de cette expérience, HeadMind Partners a validé une méthode d’entraînement maîtrisée (structurée, cadencée et avec transfert de compétences), devenant ainsi la première entreprise à accompagner la mise en production de modèles génératifs (LLM) de confiance propres à des spécialités métiers (RH, Conformité, Homologation, ESG…).

Quelques exemples de cas d’usage d’ores et déjà identifiés sur lesquels HeadMind Partners est en train de travailler :

– Homologation/Conformité : Application des exigences règlementaires (DORA, NIS2, IA Act…), avec l’automatisation des processus de compliance,

– DSI : Analyse des tickets, avec l’identification des requêtes et FAQ,

– RH : Identification des départs et des échecs, avec l’adaptation des politiques de rétention

– Logistique : Maintenance prédictive, avec l’anticipation des actions de maintenance et une disponibilité opérationnelle

– Finance : Elaboration de rapports, avec rédaction automatique de résumé de textes et synthèse documentaire

A l’heure où l’Intelligence Artificielle générative est au coeur des enjeux stratégiques des entreprises et des organisations avec des besoins d’investissements financiers importants (ressources humaines, puissance de calcul, agrégation de données…), HeadMind Partners se positionne comme un partenaire de confiance à même de répondre à ces enjeux. L’expérience accumulée depuis vingt-cing ans dans le déploiement des grands projets IT, dans la maîtrise des risques de sécurité numérique et plus récemment dans le développement de solutions à l’état de l’art fait de HeadMind Partners un partenaire solide pour accompagner les entreprises à faire face à cette révolution technologique et organisationnelle.

De plus, la combinaison de ses équipes pluridisciplinaires (+50 ingénieurs de pointe en IA, +500 experts en cybersécurité et +400 professionnels de la transformation numérique) associée à sa connaissance des grands groupes (+160 clients CAC40 et SBF120) placent HeadMind Partners comme un acteur de premier plan pour déployer l’IA générative dans ces organisations de manière responsable et sécurisée.

« Ces dernières années, les deux branches de l’information que sont la cybersécurité et l’Intelligence Artificielle ont opéré une importante convergence. L’alliance bien comprise de ces savoir-faire techniques participe à diffuser de manière maîtrisée ces technologies au sein des organisations privées et publiques. Les gains de compétitivité ne se feront pas au détriment de la cybersécurité collective dès lors que les deux approches ont bien été intégrées dès la conception de la solution »

Cédric Villani, Médaille Fields, administrateur de HeadMind Partners.