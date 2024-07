GTT récompensé par Cradlepoint

juillet 2024 par Marc Jacob

GTT Communications Inc annonce que Cradlepoint, filiale d’Ericsson lui a décerné le prix du Managed Service Provider Partner of the Year. Présenté lors du Global Partner Summit 2024 de Cradlepoint, ce prix récompense les performances exceptionnelles, l’engagement envers les clients et les réussites significatives de cette année passée. Chaque partenaire récompensé a affiché une croissance exceptionnelle année après année et un engagement continu à positionner et à vendre l’ensemble du portefeuille de solutions sans fil et de sécurité de Cradlepoint.