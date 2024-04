GS1 France aux côtés d’Equadis pour développer la solution « Data Quality Checker » garantissant l’échange de données de qualité sur le marché français

avril 2024 par Patrick LEBRETON

GS1 France et Equadis s’unissent pour assurer une meilleure qualité de données produits. Equadis a conçu pour GS1 France le "Data Quality Checker", un outil certifiant les opérateurs du marché français de la GDSN, garantissant ainsi des échanges de données de haute qualité. Cette collaboration vise à renforcer la qualité et la fiabilité des informations produit, ainsi que la fluidité des échanges entre fournisseurs et distributeurs, tout en répondant aux attentes des consommateurs finaux en matière de transparence.

Le « Data Quality Checker » un outil développé par Equadis pour certifier les opérateurs du marché français

Pour assurer le bon fonctionnement du réseau GDSN (Global Data Synchronisation Network) et un haut degré de transparence auprès des consommateurs, GS1 France a investi dans le développement d’un outil permettant de s’assurer que chaque opérateur soit irréprochable. Suite à un appel d’offres et à l’étude de diverses solutions, le choix de GS1 France s’est porté sur Equadis, un partenaire de confiance dont l’expertise et la qualité de service sont reconnues sur le marché.

Fort de 25 ans d’expérience dans la data produit, évoluant au sein de la GDSN et connu en tant que PIM omnicanal du marché, Equadis a développé pour GS1 France un outil performant et très sécurisé nommé « Data Quality Checker ». Cette solution permet de garantir, au sein de plusieurs secteurs d’activités (alimentation, boissons, la droguerie, parfumerie, hygiène etc.), la qualité de 3 données déterminantes dans les processus d’optimisation digitaux : les produits, les visuels et les prix.

Doté d’un système de contrôles automatiques et dynamiques en temps réel performant, le « Data Quality Checker » teste et vérifie la conformité des fiches produits et tarifaires de tous les opérateurs du marché français par rapport aux standards GS1 France et aux règles de validation associées. La mise en œuvre d’un tel outil permet à GS1 France de qualifier les solutions du marché et de s’assurer que les standards et règles de validation sont respectés par les acteurs du réseau.

Certaines règles évoluent avec le lancement de ce nouvel outil comme l’obtention d’une certification de façon récurrente, à l’instar d’une certification à vie.

Pour continuer à opérer sur le marché français, cette dizaine d’opérateurs de différentes nationalités devront ainsi régulièrement passer des tests auprès de GS1 France soit pour bénéficier d’une qualification, soit pour maintenir celle existante. En 2024, une poignée d’offreurs de solutions tentera d’obtenir la certification GS1 France.

Un partenariat stratégique pour garantir plus de transparence pour les consommateurs finaux



Depuis plusieurs années, les consommateurs expriment le besoin d’une plus grande transparence. Les listes d’ingrédients trop longues, le manque de précision des informations produits communiquées, ou encore le flou régnant autour de la commercialisation de nombreux produits font émerger un sentiment de défiance.

A travers ce partenariat, GS1 France et Equadis souhaitent contribuer à l’amélioration de la qualité et de la complétude des informations produits diffusées sur le marché français quel que soit le canal de vente. Le défi est donc de taille : apporter plus de transparence aux consommateurs finaux et ainsi rétablir un sentiment de confiance essentiel lors de l’acte d’achat.

Au-delà de l’enjeu majeur d’amélioration de la qualité des informations produits, la mise en place d’un outil comme le Data Quality Checker va permettre d’améliorer la fluidité des échanges entre industriels et distributeurs, mais aussi d’adresser de véritables leviers business à travers l’optimisation de toutes les opérations du back office, l’accélération du time to market et de la diffusion multicanale.

L’accroissement de la digitalisation : un défi à relever

Le monde de la data est en constante mutation. Les données sont omniprésentes et leur volumétrie est exponentielle. Une augmentation de plus de 15% de données produits est constatée chaque année1. Les marques et distributeurs échangent près de 50 millions de fiches produits unitaires2 à travers le réseau GDSN, réseau piloté par GS1 France. Pour relever les défis de ce marché en constante évolution, GS1 France souhaite renforcer sa présence dans le monde du digital et garantir la fluidité des échanges de données produits sur l’ensemble de la chaîne de valeur : fournisseurs – distributeurs – consommateurs finaux.

Afin de sécuriser la qualité et la fiabilité des données échangées, GS1 France avait instauré un système de certifications auprès des opérateurs, validant ou non leur droit d’opérer sur le marché français. Cette certification était obtenue après une qualification somme toute manuelle.

Face à l’accroissement des volumes et constatant une certaine dérive de quelques opérateurs entrainant une baisse effective de la qualité des données échangées, GS1 France a décidé de s’équiper d’un nouvel outil performant et automatisé pour certifier les opérateurs de manière régulière.