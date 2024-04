Grant Thornton déploie une solution d’IA générative sécurisée

avril 2024 par Marc Jacob

PulseAI permettra aux collaborateurs de Grant Thornton d’accéder en toute confiance et en toute sécurité à une plateforme numérique, dans un environnement Cloud sécurisé et respectueux de la confidentialité des données, et d’utiliser l’IA générative comme un levier et de transformation.

En s’appuyant sur l’ensemble des bases de connaissances du cabinet, l’utilisation de PulseAI permettra de gagner en qualité, en efficacité et en valeur ajoutée.

Lors d’une phase initiale pilotée par la Direction Innovation du cabinet, PulseAI a été mis tout d’abord à la disposition à un groupe de travail pluridisciplinaire de testeurs interne dédié à l’adoption de l’IA générative. Il sera ensuite déployé progressivement à l’ensemble des collaborateurs du cabinet.

Grant Thornton entend consacrer des investissements importants pour faire évoluer rapidement la solution avec l’intégration des documents et d’informations techniques propres à l’audit et de conseil.