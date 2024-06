Grâce à Armis, Main Line Health améliore la sécurité des patients et renforce la résilience opérationnelle

juin 2024 par Marc Jacob

Gérant plusieurs hôpitaux et installations, Main Line Health dispose d’un vaste réseau d’actifs IT, IoT et IoMT. Avec Armis Centrix™, Main Line Health a rapidement identifié deux fois plus d’actifs que ce qui avait été précédemment estimé, et notamment des appareils biomédicaux. Grâce à deux solutions d’Armis, Armis Centrix™ for Medical Device Security et Armis Centrix™ for Vulnerability Prioritization and Remediation, Main Line Health a pu automatiser la conformité et élaborer un écosystème de sécurité plus cohérent. Cette réalisation a entraîné une prise de conscience accrue au sein de l’organisation quant à l’importance des initiatives de cyber-résilience. Ces initiatives favorisent en effet une plus grande efficacité et réduisent les perturbations au niveau des soins.

« Armis fait partie intégrante du programme de cybersécurité de Main Line Health. Les solutions Armis permettent une visibilité inégalée de tous les actifs et appareils de notre environnement », a déclaré Aaron Weismann, Chief Information Security Officer de Main Line Health. « En tant que groupe hospitalier, nous devons fournir des soins sûrs, de haute qualité, équitables et abordables. Grâce à Armis, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte réellement. »

L’évolution rapide des modèles thérapeutiques, combinée à une adoption accélérée de la technologie, a augmenté la surface d’attaque des établissements de soins. Aux États-Unis, les attaques par ransomware touchant le secteur de la santé ont augmenté de 128 % de 2022 à 2023, renforçant la nécessité d’une stratégie de cyber-résilience globale.

« Au sein d’ Armis, nous sommes tout à fait conscients des problématiques spécifiques du secteur médical en matière de cybersécurité. Cette cybersécurité inclut, entre autres, la protection des données, la continuité des soins et surtout la prévention des attaques qui mettent en danger les patients et l’organisation », précise Mohammad Waqas, CTO, Healthcare chez Armis. « Nous félicitons d’ailleurs Main Line Health pour son récent prix d’excellence en matière de cybersécurité. Son approche, en renforçant la cyber-résilience, améliore la sécurité des patients et le résultat des traitements. »

La plateforme Armis Centrix™, alimentée par l’IA, réduit de manière proactive tous les risques liés aux actifs, remédie aux vulnérabilités, bloque les menaces et protège l’ensemble de la surface d’attaque.

Les établissements de soins restent une cible privilégiée des cyberattaques. Cette tendance s’est particulièrement manifestée au cours des derniers mois et risque d’entraîner des temps d’arrêt prolongés et de compromettre la sécurité des patients. Armis Centrix™ apporte une visibilité et une sécurité complètes pour tous les dispositifs médicaux, les actifs cliniques, gérés ou non, et l’ensemble de l’écosystème médical, sans aucune interruption des soins.