Gouvernance des données : un enjeu clé pour la résilience et l’innovation à l’ère de l’IA, des nouvelles régulations et des cybermenaces selon Keepit

mars 2025 par Keepit

Keepit, fournisseur indépendant de solutions de protection, sauvegarde et de récupération des données cloud, a annoncé la publication de son nouveau rapport intitulé « Gouvernance intelligente des données : pourquoi la maîtrise des données est essentielle pour la continuité opérationnelle et l’innovation ». Cette analyse, basée sur l’audit approfondi de 30 DSI-responsables IT dans le monde, rappelle le rôle central du contrôle des données à l’ère de l’IA, soulignant la nécessité pour les entreprises modernes d’assurer leur cyber-résilience et leur conformité.

« Les données sont le socle de l’innovation et de l’anticipation. En se concentrant sur la gouvernance des données, les RSSI et DSI s’assurent de poser les bases essentielles à la gestion optimale et à la croissance de leurs entreprises modernes et axée sur les données. Grâce à une approche pratique de la question de la gouvernance des données, ce nouveau rapport donne des indicateurs et conseils clés pour aider à définir une stratégie intelligente des données dans le paysage actuel de la cybersécurité », déclare Kim Larsen, RSSI de Keepit.

La gouvernance des données comme réponse des DSI et RSSI aux grandes tendances IT

Keepit a récemment mené des entretiens avec 30 dirigeants IT seniors issus de multiples secteurs et régions du monde. Ces discussions approfondies ont révélé plusieurs tendances qui influencent les organisations IT d’aujourd’hui, notamment la flexibilité du cloud, l’essor de l’IA et les pressions budgétaires croissantes.

D’après les résultats, les DSI et RSSI vont jouer un rôle de plus en plus central dans la résilience des entreprises. Ils devront prioriser leurs efforts pour doter leurs organisations des outils nécessaires à la mise en place d’un socle durable garantissant la continuité des activités. Pour ces décideurs IT, le contrôle des données sera une condition indispensable à la réalisation de cet objectif.

« La gouvernance des données ouvre la voie à la résilience des données. Grâce à la classification des données, les entreprises pourront identifier les lacunes de leurs plans de continuité des activités et, en prime, améliorer leurs opérations quotidiennes », ajoute Kim Larsen.

Une pierre angulaire de la conformité

Ce nouveau rapport montre que la gouvernance des données est un outil clé pour assurer la conformité, notamment avec des réglementations comme NIS2, DORA et le RGPD qui impactent les organisations.

« La gouvernance des données est la pierre angulaire de la conformité. Savoir où se trouvent les données, quelles données sont essentielles pour les opérations et qui y a accès sont des questions que toutes les entreprises modernes doivent se poser pour assurer leur cyber-résilience », souligne Kim Larsen.

Renforcer la résilience pour éviter la perte et la corruption des données

Le rapport indique que les DSI et les RSSI ont la responsabilité d’assurer la résilience des données, afin que les utilisateurs, applications et autres entités puissent accéder aux données de l’entreprise selon leurs besoins. La résilience repose sur trois éléments essentiels : prévention, détection et récupération.

« Une perte de données ou une interruption inopinée des services peuvent paralyser une organisation. Ce rapport souligne l’importance de se doter de capacités de récupération fiable des systèmes critiques. Anticiper la sauvegarde et la récupération des données doit être une priorité au niveau du conseil d’administration de chaque entreprise », ajoute Kim Larsen.