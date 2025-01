Google Workspace entièrement basée sur l’IA Gen - Analyse Forrester

janvier 2025 par J.P. Gownder, vice-président et analyste principal de Forrester

"Jusqu’à l’annonce de Google, les solutions intégrées nécessitaient des licences supplémentaires coûteuses. L’audace de Google nous rappelle que les produits peuvent évoluer vers des fonctionnalités, que les offres viables cherchent à être monétisées par d’autres moyens, et nous incite à dire que Google a échoué, mais que cela pourrait être un avantage concurrentiel".

"Même s’il n’est probablement pas encore temps de passer de Microsoft 365 à Google Workspace

● Google Workspace va devenir plus compétitif par rapport à Microsoft 365. Une tarification attrayante est importante. Surtout quand, à son nouveau prix, Google apporte des performances crédibles, une liste restreinte mais non triviale d’entreprises clientes, ainsi que des fonctionnalités genAI différenciées, notamment l’innovant NotebookLM et Vids, un outil genAI de création vidéo.

● Microsoft 365 est intégré et possède des atouts durables. Malgré l’attrait de Google, l’omniprésence et la qualité de Microsoft 365 restent difficiles à déloger. La migration des documents M365, des sites SharePoint et des macros vers Workspace reste un effort monumental. De plus, Microsoft 365 et M365 Copilot ont de véritables défenseurs parmi les acheteurs. Outre Copilot Studio, une gamme de services et d’outils de développement Microsoft Azure permet aux entreprises de créer un large éventail d’applications. De plus en plus, ces applications sont accessibles depuis Copilot

● Toutefois, Microsoft subira une pression sur les prix. L’élaboration d’un business case pour M365 Copilot qui convainc le directeur financier d’étendre les licences à grande échelle reste un défi. Dans la plupart des entreprises, des cohortes d’utilisateurs abandonnent Copilot, ce qui entraîne des transferts de licences d’employés, des charges de formation plus élevées que prévu et des résultats moins productifs. Combien de temps Microsoft pourra-t-il tenir - et pour combien de temps - avec un prix de 30 $ par utilisateur et par mois ? Nous parions que la stratégie de tarification évoluera

"Vous devriez considérer Workspace si :

● Une startup : Les entreprises qui partent de zéro et qui n’ont que peu d’expérience avec Microsoft sont plus susceptibles d’ technologie.

● Une PME : les petites et moyennes entreprises ont besoin de moins de fonctionnalités et sont plus au prix.

● Vous êtes prêt à segmenter votre personnel : Des départements spécifiques peuvent en bénéficier, même si le reste de l’entreprise utilise Microsoft

● Besoin d’innovations spécifiques de Google, comme Vids ou NotebookLM