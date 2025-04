Google renforce sa cyber-résilience grâce à son partenariat avec Rubrik

avril 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Rubrik présente une solution de cyber-résilience avec Google Cloud et Mandiant en plus d’un renforcement de la protection des données et d’une extension à Google Workspace.

Rubrik a annoncé de nouvelles capacités conçues pour aider les clients de Google Cloud à restaurer rapidement leur activité après une cyberattaque ou une interruption opérationnelle.

« Les méthodes traditionnelles de protection des données ne permettent pas de répondre à toute la complexité des environnements cloud », déclare Stephen Orban, Vice President of Migrations, ISVs, & Marketplace at Google Cloud. « Notre partenariat avec Rubrik est essentiel pour garantir une cyber-résilience complète pour Google Cloud et Workspace. »

Conçue spécifiquement pour Google Cloud Platform, Rubrik vise à protéger davantage l’environnement de données des clients sur Google Cloud grâce à :

• Un environnement de restauration isolé basé sur le cloud dans Google Cloud : La solution de Rubrik vise à renforcer la cyber-résilience des organisations en garantissant la sécurité des sauvegardes de données critiques et leur réplication efficace et sécurisée dans Google Cloud, via la solution Rubrik Secure Vault, en cas d’incident. En s’appuyant sur l’analyse avancée des menaces de données de Rubrik, les playbooks de restauration orchestrée des applications et l’expertise spécialisée en réponse aux incidents de Mandiant, la solution vise à créer rapidement un environnement de récupération sécurisé sur Google Cloud, à restaurer rapidement les applications principales, et à reprendre rapidement les opérations normales.

• Un renforcement de la protection de Google Cloud Engine et Google Cloud SQL et de nouvelles fonctionnalités d’analyse des menaces sont prévues : détection d’anomalies, découverte et classification des données, chasse proactive aux menaces (solution Turbo Threat Hunting) et surveillance des menaces. Ces capacités sont conçues pour détecter proactivement les menaces, accélérer la réponse aux incidents et la restauration, et garantir la protection et la conformité des données sensibles.

• La protection de niveau entreprise pour Google Workspace : la solution de Rubrik est conçue pour les clients Google Workspace afin de protéger leurs données SaaS critiques contre les menaces cyber, les risques internes et les suppressions accidentelles, grâce à des sauvegardes immuables, une détection automatique des anomalies et une restauration rapide et granulaire.

« Alors que les organisations déplacent de plus en plus leurs données critiques vers le cloud, elles sont confrontées à de nouveaux défis pour protéger les informations sensibles face à des menaces cyber en constante évolution, des défis que les technologies de sécurité traditionnelles ne peuvent tout simplement pas résoudre », explique Anneka Gupta, Chief Product Officer chez Rubrik. « Nous voulons permettre aux clients de Google Cloud d’aborder ces défis avec confiance, en renforçant leur cyber-résilience, en simplifiant la protection des données, en optimisant les processus de sauvegarde et de restauration, et en assurant la continuité des activités face à tout incident cyber. »

Le renforcement de la protection de Google Cloud Engine par Rubrik est disponible dès maintenant.

Les nouvelles fonctionnalités d’analyse des menaces, la protection étendue de Google Cloud SQL, l’extension à Google Workspace, ainsi que l’Environnement de Restauration Isolé basé sur le Cloud, sont prévues pour une disponibilité générale ultérieure.